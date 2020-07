Geschreven door Jessica Westdijk 03 jul 2020 om 12:07

Joël Veltman lijkt deze zomer dan toch eindelijk de stap naar het buitenland te gaan maken. Vanuit Frankrijk, Italië en Engeland is er serieuze interesse voor de verdediger, zo meldt Voetbal International.

Olympique Marseille zou de verdediger al langere tijd volgen en ook meerdere malen wedstrijden van Veltman bij Ajax hebben bekeken. Echter kunnen de regels rondom financial fair-play een obstakel vormen bij een transfer. De club moet nog even afwachten wat er mogelijk is.

Maar er is zoals gezegd ook vanuit andere landen interesse. Zo zou een Italiaanse topclub die niet bij naam genoemd wordt interesse hebben, net als meerdere clubs uit de Premier League. Omdat de Premier League echter nog in volle gang is en sommige clubs nog vechten om lijfsbehoud, lijkt ook daar een eventuele deal nog even te moeten wachten.