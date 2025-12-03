'Bundesliga-club wil Sean Steur in de zomer naar Duitsland halen'

Het 17-jarige talent van Ajax staat nog 2,5 jaar onder contract bij de Amsterdamse club. Steur maakte in mei 2024 zijn debuut voor Jong Ajax en volgde in februari 2025 met zijn eerste optreden in het eerste elftal van Ajax. Tot nu toe weet hij een sterke indruk achter te laten.

Plettenberg schrijft: "Eintracht Frankfurt onderzoekt een deal om Sean Steur in de zomer binnen te halen. Het 17-jarige talent op het middenveld staat tot medio 2028 onder contract bij Ajax."