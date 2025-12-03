Kick-off
Mike Verweij zag 'ongewenste gast' bij Ajax: "Schaamteloos"
'Bundesliga-club wil Sean Steur in de zomer naar Duitsland halen'

Arthur
bron: Florian Plettenberg
Sean Steur
Sean Steur Foto: © Pro Shots

Eintracht Frankfurt bekijkt mogelijkheden om Sean Steur komende zomer naar Duitsland te halen, zo meldt Florian Plettenberg woensdagavond op X

Het 17-jarige talent van Ajax staat nog 2,5 jaar onder contract bij de Amsterdamse club. Steur maakte in mei 2024 zijn debuut voor Jong Ajax en volgde in februari 2025 met zijn eerste optreden in het eerste elftal van Ajax. Tot nu toe weet hij een sterke indruk achter te laten.

Plettenberg schrijft: "Eintracht Frankfurt onderzoekt een deal om Sean Steur in de zomer binnen te halen. Het 17-jarige talent op het middenveld staat tot medio 2028 onder contract bij Ajax."

