'Burnley kan spoedig eerste bod op Quilindschy Hartman verwachten'

Besiktas gaat snel een bod uitbrengen op Quilindschy Hartman. Dat meldt transferjournalist Fabrizio Romano maandag in navolging van ESPN.

Hartman wil deze winter weer vertrekken bij Burnley om richting het WK meer speelminuten te krijgen. Onlangs was Ajax in beeld als volgende bestemming voor de linksback, maar dat gaat niet door. Nu is Besiktas in de markt voor de voormalig Feyenoorder.

De Turkse club gaat naar verluidt snel een bod uitbrengen. Volgens Romano worden er geen problemen verwachting bij het bereiken van een persoonlijk akkoord met Hartman, die de overstap naar Besiktas dus wel lijkt te zien zitten.