Burnley-trainer vol lof: "Ajax is van Champions League-niveau"
Hoewel Burnley zondag met 2-1 verloor van Ajax, hield trainer Nicky Hayen een positief gevoel over aan het oefenduel in de Johan Cruijff ArenA. De Belgische coach sprak na afloop vol waardering over de Amsterdamse ploeg en zag zijn team zich goed meten met een tegenstander van hoog niveau.
Op de officiële clubwebsite van Burnley noemde Hayen Ajax een ploeg van Champions League-formaat. "Ik denk dat we tevreden kunnen zijn. We hebben tegen een sterke tegenstander gespeeld. Ajax is van Champions League-niveau, ook als ze spelen met jongens die normaal gesproken niet altijd in actie komen."
Ajax trok de wedstrijd naar zich toe dankzij treffers van Abdellah Ouazane en Aaron Bouwman. Burnley deed via Jaydon Banel nog iets terug. Voor de 21-jarige aanvaller was het een bijzonder moment, omdat hij jarenlang in de jeugdopleiding van Ajax speelde voordat hij in 2025 naar Burnley vertrok.
"Ik ben blij, want ik heb lang bij Ajax gespeeld. Het voelde goed om te scoren. Deze club betekent nog altijd veel voor me", vertelde Banel na afloop.
De aanvaller genoot zichtbaar van zijn terugkeer in Amsterdam. "Ik heb er bijna mijn hele carrière gespeeld. Het gaf een fijn gevoel om opnieuw in de Johan Cruijff Arena te spelen. Ook was het mooi dat mijn familie en vrienden erbij waren. Ik was blij dat ik mocht spelen."
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