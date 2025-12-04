Kick-off
Mike Verweij zag 'ongewenste gast' bij Ajax: "Schaamteloos"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Busby tekent nieuw contract': "Is een uitdaging met dit budget"

Arthur
bron: SoccerNews
Patrick Busby
Patrick Busby Foto: © Pro Shots

FC Volendam en technisch directeur Patrick Busby hebben de intentie om hun samenwerking te verlengen. De club en de oud-medewerker van Ajax willen het huidige contract openbreken en verlengen, melden meerdere bronnen aan Soccernews. Volgens deze bronnen zijn beide partijen op hoofdlijnen mondeling akkoord over een nieuwe verbintenis tot medio 2030.

Busby kwam in de zomer van 2024 naar Volendam en heeft sindsdien met beperkte middelen opvallend goed werk geleverd aan De Dijk. "Het is een uitdaging om met dit budget competitief te blijven, maar de resultaten spreken voor zich", aldus bronnen dicht bij de club. Mede dankzij Busby promoveerde Volendam afgelopen seizoen direct terug naar de Eredivisie. Ook dit seizoen staat de club na veertien speelrondes nog altijd boven de degradatiestreep.

De club wil daarom dolgraag de samenwerking met Busby voortzetten. Zijn huidige contract loopt officieel door tot medio 2028, maar de plannen zijn om dit te verlengen tot 2030. Soccernews meldt dat de gesprekken hierover constructief verlopen en dat beide partijen op hoofdlijnen overeenstemming hebben bereikt.

Busby wordt geprezen om zijn werk met beperkte middelen. Zo zijn veel Volendam-spelers dit seizoen in waarde gestegen. Ook bij zijn vorige werkgever, FC Twente, leverde Busby goed werk. Daar was hij vanaf mei 2020 hoofd scouting en speelde hij een belangrijke rol in de wederopstanding van de club. Eerder was hij werkzaam als (hoofd)scout bij Ajax, FC Groningen, Brighton & Hove Albion en HSV.

Gerelateerd:
Jochem Kamphuis kijkt streng toe

Scheidsrechter stopt na 218 (!) duels in Eredivisie: "Voorbeeld"

0
Wesley Sneijder

Sneijder wil speler weg hebben bij Ajax: "Die wordt niet beter zo"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Bas Nijhuis

Bas Nijhuis keihard na vuurwerkschandaal: "Ik was echt kwaad"

0
Brian Brobbey juicht

VIDEO | Brobbey én Traoré goud waard voor winnend Sunderland

0
Ruben den Uil

Ajax maakt geen indruk: "NAC Breda had het veel beter voor elkaar"

0
Dick Lukkien

Dick Lukkien: "Volgens mij heeft Ajax wel vertrouwen getankt"

0
Martin van Geel

Voormalig Ajax-directeur weigert terugkeer: "Dat zou ik niet doen"

0
Kenneth Perez

Perez verbaasd door Ajax-enthousiasme: "Dat is de nieuwe held"

0
Fred Grim

Fred Grim krijgt advies: "Geef hem dan maar het vertrouwen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 Feyenoord 14 18 31
3 NEC Nijmegen 14 13 24
4 AZ 14 4 24
5 Ajax 14 6 23
6 FC Utrecht 14 6 21
7 FC Twente 14 3 20
8 FC Groningen 14 -2 20
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd