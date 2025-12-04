'Busby tekent nieuw contract': "Is een uitdaging met dit budget"

FC Volendam en technisch directeur Patrick Busby hebben de intentie om hun samenwerking te verlengen. De club en de oud-medewerker van Ajax willen het huidige contract openbreken en verlengen, melden meerdere bronnen aan Soccernews . Volgens deze bronnen zijn beide partijen op hoofdlijnen mondeling akkoord over een nieuwe verbintenis tot medio 2030.

Busby kwam in de zomer van 2024 naar Volendam en heeft sindsdien met beperkte middelen opvallend goed werk geleverd aan De Dijk. "Het is een uitdaging om met dit budget competitief te blijven, maar de resultaten spreken voor zich", aldus bronnen dicht bij de club. Mede dankzij Busby promoveerde Volendam afgelopen seizoen direct terug naar de Eredivisie. Ook dit seizoen staat de club na veertien speelrondes nog altijd boven de degradatiestreep.

De club wil daarom dolgraag de samenwerking met Busby voortzetten. Zijn huidige contract loopt officieel door tot medio 2028, maar de plannen zijn om dit te verlengen tot 2030. Soccernews meldt dat de gesprekken hierover constructief verlopen en dat beide partijen op hoofdlijnen overeenstemming hebben bereikt.

Busby wordt geprezen om zijn werk met beperkte middelen. Zo zijn veel Volendam-spelers dit seizoen in waarde gestegen. Ook bij zijn vorige werkgever, FC Twente, leverde Busby goed werk. Daar was hij vanaf mei 2020 hoofd scouting en speelde hij een belangrijke rol in de wederopstanding van de club. Eerder was hij werkzaam als (hoofd)scout bij Ajax, FC Groningen, Brighton & Hove Albion en HSV.