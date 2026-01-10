Butera stelt voorwaarde contractverlenging: "Dán ga ik verlengen"

Ethan Butera wil zijn contract bij Ajax best graag verlengen. Zo laat de jonge verdediger optekenen in een interview met Ajax Showtime . Wel noemt hij daarvoor de nodige voorwaarden.

Butera werd voor anderhalf miljoen euro overgenomen van Anderlecht. Dat gebeurde in de zomer van 2023. "Als Ajax een mooi plan voor me heeft, dan ga ik verlengen", aldus de verdediger tegenover het genoemde medium.

"Ik blijf gefocust op het voetbal, het opbouwen van ritme en mijn ontwikkeling en dan komt de rest vanzelf", vervolgt Butera. "Ik heb er zelf veel vertrouwen in. Als de plannen goed zijn, is Ajax de juiste club voor mij", zegt hij daarover.

Butera had aanvankelijk wat aanpassingsproblemen. "Het Nederlandse accent was soms moeilijk te verstaan bijvoorbeeld; ik ben van huis uit Franstalig. Inmiddels heb ik er geen moeite meer mee", legt Butera uit. "Ik voel me thuis bij Ajax en in Amsterdam. Er is een leuke sfeer bij de club en het is een leuke stad."