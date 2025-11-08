Butera koffers al gepakt bij Ajax? "Gaan zien wat er gebeurt"

Na afloop van de wedstrijd vertelde Butera aan ESPN dat hij 'boos was op iedereen'. "Je kunt wel zien wat er is gebeurd in de wedstrijd", reageert hij. "Een paar overtredingen die de scheidsrechter misschien niet zag. Het is part of the job. Het is gewoon blijven strijden en het is mijn job, dus dat heb ik gedaan."

De verdediger benadrukt bovendien dat het duel fysiek zwaar was. "Het was een team dat hard in de duels ging, dus dan moeten wij antwoorden", zegt Butera. "Het antwoord daarop is ook strijden in de duels en geen duels laten gaan."

Over zijn situatie bij Ajax zegt hij: "Ik blijf gewoon gefocust op mijn taak en dat is gewoon blijven ontwikkelen. Ik kom terug van een lange blessure. Ik heb nu de kans om vaak te spelen en voor de rest gaan we wel zien wat er gaat gebeuren in de toekomst. Voor mijn ontwikkeling moet ik eerst veel spelen bij Jong Ajax. Als er een kans komt (bij het eerste elftal, red.), grijp ik die kans."

"Butera sluit af: "Alles wat er te nemen is, neem ik. Dat zijn bonussen, maar nu ben ik gewoon gefocust op Jong Ajax."