Büttner vol lof: "Ik vind Ajax nog altijd een supermooie club"

"Mijn vader bracht me elke dag naar Amsterdam, wachtte daar en reed me weer terug naar huis. Het waren hele lange dagen, maar het heeft me veel gebracht", vertelt hij op de website van Omroep Gelderland. "Ik ken ook nog aardig wat mensen bij Ajax. Ik liep bijvoorbeeld Erna Spil vanavond tegen het lijf. Zij was toen ik in de jeugd speelde bij Ajax één van de fysio's. En werkt er nog steeds. Dat zijn leuke dingen", aldus Büttner.

"Hier heb ik als kleine jongen bijna zes jaar rondgelopen", blikt hij terug. "Dat vergeet je nooit meer. Ik vind Ajax ook nog altijd een supermooie club. Er liggen hier onvergetelijke herinneringen", vervolgt Büttner, die niet tevreden was na het gelijkspel tegen de beloften van Ajax. "Kijk, Ajax kan goed en makkelijk voetballen en dat moet je ze juist beletten. Nu kregen we er geen druk op en dan spelen ze daar onderuit", constateert hij.