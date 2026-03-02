Buurmeester legt uit waarom Ajax geen penalty kreeg: "Mijn wang"

Ajax speelde zondag met 0-0 gelijk op bezoek bij PEC Zwolle, maar de club uit Amsterdam dacht in de eerste helft recht te hebben op een strafschop. Zico Buurmeester kreeg namelijk een bal op zijn arm na een inzet van Davy Klaassen.

Buurmeester was blij dat scheidsrechter Sander van der Eijk niet naar de stip wees. "In eerste instantie dacht ik dat hij niet meer zou kijken. Dat er niets aan de hand was. Ik voelde immers meteen dat hij eerst tegen mijn hoofd aankwam, tegen mijn wang", sprak hij voor de camera van ESPN.

"Ik wist ook niet precies meer hoe het ging, want het gebeurde heel snel", blikt Buurmeester terug. "Maar toen ging hij kijken, dan begin je toch te twijfelen: was de hand dan zo ver van mijn lichaam? Maar hij was van heel dichtbij, dus daar kun je ook niets aan doen. Uiteindelijk ben je natuurlijk wel opgelucht als hij gaat kijken en hem niet geeft", besluit de speler van PEC Zwolle.