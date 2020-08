Geschreven door Jessica Westdijk 09 aug 2020 om 18:08

Het Italiaanse Cagliari zou interesse hebben in Razvan Marin, zo meldt Calciomercato.

De club op Sardinië is op zoek naar serieuze versterkingen en zou de situatie van Marin bij Ajax in de gaten houden. De middenvelder kwam afgelopen zomer over van Standard Luik naar Ajax. Hij wist in zijn eerste seizoen in Amsterdam echter nog niet te overtuigen. Bij de start van de Eredivisie had Marin nog een basisplaats, hij leek de opvolger van Lasse Schöne te worden. Maar na drie wedstrijden raakte hij zijn basisplaats al meteen kwijt. Daarna kreeg hij nog een paar invalbeurten, maar na de winterstop kwam Marin helemaal niet meer in actie in de Eredivisie.

Is verhuur een optie voor Marin en Ajax?

Ajax nam Marin in de zomer van 2019 voor 12,5 miljoen over van Standard Luik. Hij had in België toen een goed seizoen achter de rug, waarin hij alles speelde en ook met goals belangrijk was voor de ploeg. Dat leverde hem een vijfjarig contract bij Ajax op. De middenvelder ligt dus nog tot medio 2024 vast bij Ajax. De Roemeen zal komend seizoen ongetwijfeld meer aan spelen toe willen komen en wellicht open staan voor een vertrek. Cagliari zou Marin het liefst willen huren van Ajax, maar het is de vraag of Ajax daarvoor open staat.