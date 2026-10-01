'Caio Henrique ziet transferwaarde dalen na zijn start bij Ajax'

Caio Henrique lijkt zich langzaamaan in de basis te hebben gespeeld bij Ajax. Toch ziet de nieuwe linksback zijn transferwaarde dalen.

Transfermarkt schat de verdediger namelijk in op een bedrag van 10 miljoen euro. Afgelopen zomer was dit nog 12 miljoen euro. De Braziliaan ziet ziet zijn waarde in korte tijd dus met 2 miljoen dalen.

In Amsterdam ligt Henrique nog tot medio 2030 vast. Dit seizoen kwam hij in de Eredivisie tot 7 duels, waarin hij geen goal scoorde, maar wel een assist wist te geven.