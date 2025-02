Calvin Bassey blikt terug op Ajax-tijd: "Begin niet daar over"

Als Bassey terugblikt op zijn transfer, denkt hij dat de stap naar Amsterdam groter was dan die naar de Premier League. "Ja, dat denk ik wel", aldus de verdediger, die in de jeugd van Leicester City speelde en opgroeide in Engeland. "Ik denk wat betreft het zijn in een ander land met een andere taal."

"Zelfs kleine dingen waren anders", gaat Bassey verder in gesprek met Viaplay. "Zoals de winkels, het eten en zelfs de manier waarop we oversteken. In Engeland kijk je eerst naar rechts, maar in Nederland moet je naar links kijken, omdat daar de auto’s vandaan komen. Dus zulke kleine dingen kunnen een groot verschil maken."

Één ding uit Nederland is hem helemaal bijgebleven. En niet in positieve zin. "Begin niet over die fietsen", aldus de verdediger. "Die fietsen, hoofdpijn. Ik heb nog steeds hoofdpijn."