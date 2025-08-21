Calvin Bassey reageert op commentaar: "Mijn broekje gaat omhoog"

Calvin Bassey flopte bij Ajax, maar is tegenwoordig een gewaardeerde kracht bij Fulham FC. De verdediger baarde in de eerste Premier League-wedstrijd van 'The Cottagers' echter opzien tegen Brighton & Hove Albion, al had dat niets met zijn voetballende kwaliteiten te maken.

De voormalig Ajacied liet zijn voetbalbroekje namelijk wel erg laat op zijn kont hangen. "Hoe is het mogelijk om te spelen met je broekje zo laag?", is een tekst die bij een filmpje staat. Op de video is te zien hoe Bassey achter zijn tegenstander aangaat, maar ook hoe laag zijn broekje wel niet hangt.