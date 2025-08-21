Kick-off
Driessen noemt vier Ajacieden: "Weten niet waar ze aan toe zijn"
Meldingen
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

Calvin Bassey reageert op commentaar: "Mijn broekje gaat omhoog"

Stefan
Calvin Bassey tegen Brighton & Hove Albion
Calvin Bassey tegen Brighton & Hove Albion Foto: © BSR Agency

Calvin Bassey flopte bij Ajax, maar is tegenwoordig een gewaardeerde kracht bij Fulham FC. De verdediger baarde in de eerste Premier League-wedstrijd van 'The Cottagers' echter opzien tegen Brighton & Hove Albion, al had dat niets met zijn voetballende kwaliteiten te maken.

De voormalig Ajacied liet zijn voetbalbroekje namelijk wel erg laat op zijn kont hangen. "Hoe is het mogelijk om te spelen met je broekje zo laag?", is een tekst die bij een filmpje staat. Op de video is te zien hoe Bassey achter zijn tegenstander aangaat, maar ook hoe laag zijn broekje wel niet hangt.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Bassey heeft alle commentaren ook voorbij zien komen en heeft inmiddels beterschap beloofd. "My shorts are going up :)", schrijft de verdediger op X, wat vrij vertaald: 'Mijn broekje gaat omhoog' betekend. Komende zondag speelt Fulham in het eigen Craven Cottage tegen Manchester United.

Gerelateerd:
Carlos Forbs namens Club Brugge

Carlos Forbs maakt indruk: "40 miljoen kan worden bijgeschreven"

0
Frenkie de Jong

'Frenkie de Jong voelt zich 'belazerd' en wisselt van zaakwaarnemer'

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Calvin Bassey Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
René van der Gijp en Wim Kieft

Wim Kieft met spoed geopereerd: "Hij zat met pijn alleen thuis"

0
Brian Brobbey raakte (licht) geblesseerd tegen AS Monaco

Brobbey krijgt kritiek: "Dan is het toch een gemankeerde spits"

0
Edson Álvarez op de bank bij West Ham United

Álvarez staat open voor terugkeer: "Wil eigenlijk wel naar Ajax"

0
Mika Godts

Godts blijft gewoon bij Ajax: "Interesse in hem is niet waar"

0
Mohamed Ihattaren

Eredivisie-trainer wil Ihattaren: "Echt hard voor hem gemaakt"

0
Kenneth Perez rondom PSV-Ajax

Perez bekritiseert Ajax-transfers: "Burgemeester van Madurodam"

0
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 Feyenoord 2 3 6
4 PEC Zwolle 2 3 6
5 AZ 2 3 4
6 Ajax 2 2 4
7 FC Utrecht 2 3 3
8 NAC Breda 2 -1 3
9 FC Groningen 2 -2 3
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd