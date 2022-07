Geschreven door Jessica Westdijk 21 jul 2022 om 17:07

Calvin Bassey is officieel Ajacied. De verdediger komt over van het Schotse Rangers FC en heeft getekend tot medio 2027. Ajax betaalt in ieder geval 23 miljoen euro en dat kan oplopen tot 26,5 miljoen.

Bassey stond bij Rangers nog tot medio 2024 onder contract, hij speelde er de afgelopen twee seizoenen. Daarvoor speelde de inmiddels 22-jarige verdediger in de jeugd van Leicester City. Hij is meteen aangesloten bij Ajax op het trainingskamp in Oostenrijk en stelt zich voor: