Camara koopoptie valt lager uit: "Zonder enige verplichting"

Abdoulaye Camara (17) wordt de nieuwste aankoop van Jong Ajax. Nadat zijn transfer op woensdagmiddag met veel bombarie werd aangekondigd, blijkt nu dat hij niet met Ajax 1 mee zal gaan doen. Ook is er nuance ontstaan over de mogelijke koopoptie omtrent zijn persoon.

"De 1,88 meter lange controlerende middenvelder genoot zijn opleiding bij Montpellier en werd in de zomer van 2025 voor 1,2 miljoen euro overgenomen door Udinese, waar hij een contract heeft tot medio 2029", schrijft Mike Verweij namens De Telegraaf.

"Ajax bedong een optie tot koop, maar die is – in tegenstelling tot berichten in buitenlandse media – zonder enige verplichting", weet hij. "Mocht de Franse jeugdinternational Camara, die alle tijd krijgt om te rijpen, het goed doen in Jong Ajax of later zelfs Ajax 1 dan kan hij voor een bedrag van veertien miljoen euro definitief worden overgenomen."