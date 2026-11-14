Esteban Cambiasso is groot fan van Frenkie de Jong. De oud-Ajacied schitterde afgelopen vrijdag bij Oranje tijdens het duel met Griekeland. Volgens Cambiasso is De Jong misschien wel de spelers met het hoogste IQ in de voetbalwereld.

"Ik ben echt een groot fan van Frenkie de Jong. Hij is een van de spelers met het hoogste IQ ter wereld", vertelt Cambiasso bij Mundo Deportivo. De Argentijn vindt dat Oranje pas ziet wat het mist wanneer De Jong er niét is. "Wanneer hij speelt, merk je het misschien niet eens. Maar zodra hij er niet bij is, mis je hem pas", aldus de voormalig middenvelder.

De Jong moest tegen Griekenland al vroeg het veld ruimen. De speler van FC Barcelona had last van zijn rug. Men gaat ervanuit dat De Jong tegen Duitsland er weer bij kan zijn.