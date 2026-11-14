Cambiasso looft oud-Ajacied: "Een van de hoogste IQ's ter wereld"
Esteban Cambiasso is groot fan van Frenkie de Jong. De oud-Ajacied schitterde afgelopen vrijdag bij Oranje tijdens het duel met Griekeland. Volgens Cambiasso is De Jong misschien wel de spelers met het hoogste IQ in de voetbalwereld.
"Ik ben echt een groot fan van Frenkie de Jong. Hij is een van de spelers met het hoogste IQ ter wereld", vertelt Cambiasso bij Mundo Deportivo. De Argentijn vindt dat Oranje pas ziet wat het mist wanneer De Jong er niét is. "Wanneer hij speelt, merk je het misschien niet eens. Maar zodra hij er niet bij is, mis je hem pas", aldus de voormalig middenvelder.
De Jong moest tegen Griekenland al vroeg het veld ruimen. De speler van FC Barcelona had last van zijn rug. Men gaat ervanuit dat De Jong tegen Duitsland er weer bij kan zijn.
Kluivert reageert na Legends duel: "Daar genoot ik het meest van"
Vertonghen volgt Ajax-duo: "Volg hun ontwikkeling van dichtbij"
'Bouwman, Jansen en óók Bounida stijgen gigantisch in transferwaarde'
Gijp: "Als Ajax dat had gedaan, zouden ze een wereldelftal hebben"
'Ter Stegen duikt op bij FC Barcelona, waar keeper zelfs meetraint'
Marko Pantelic geniet van Ajax legende: "Hij was fantastisch"
Schöne geniet van 'grootste schreeuwer' Ajax Legends: "Vaker doen"
Ajax in de clinch met Belastingdienst: "Een onwenselijk effect"
Ajax-iconen geëerd in supportershome: "Ajax heeft mij alles gebracht"
'Ajax Legend' woog 150 kilo: "Mijn gezondheid was in gevaar"
Vertonghen aan de slag bij Ajax? "Gaat altijd kijken naar ex-clubs"
Marciano Vink is kritisch op Ajacied: "Hij is onzeker aan de bal"
Jeffrey de Lange (28) vertrok bij Ajax: "Ik blijf hongerig..."
Perez looft oud-Ajacied: "Oranje doet zonder hem een jasje uit"
Marc-André ter Stegen lacht: "Hoop dat ik terug mag naar Ajax"
Wim Kieft looft oud-Ajacied: "Kon net zo voetballen als Ronaldinho"
Van der Vaart kritisch: "Alsof ze in hun broek hadden gescheten"
Kwakman ziet Ajacied als potentiële international: "Hij kan het"
Tolu wijst lucratief aanbod af: "Kon drie keer zoveel verdienen"
VIDEO | Ajax-toptalent Ouazane maakt eerste goal voor Marokko
'Noa Lang kan terugkeren naar Ajax: Napoli wil snel om tafel'
Kraay jr. haalt flink uit: "Altijd al een kolerehekel aan gehad!"
Hugo Borst over Ajax Legends: "Ik had hem aan de aftrap verwacht"
Rene Wagelaar wijst naar Ajacied: "Bovennatuurlijke kwaliteiten"
Xavi Hernández na enorme afstraffing: "Daarom ben ik verbaasd!"
Nijhuis ziet negatieve trend in voetbal: "Het gaat soms te ver!"
Leon ten Voorde kritisch: "Het is een beetje door de Ajax-bril"
John van 't Schip alweer op straat gezet: "Geen vertrouwen!"
'Kenneth Taylor kan toptransfer maken, Ajax casht miljoenen'
Erik ten Hag kritisch op Oranje: "Dat was ingegeven door angst"