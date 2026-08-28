Cambuur legt plots vertrek Ajax-huurling uit: "Zat veel dieper"

Ryan van de Pavert is na slechts twee maanden alweer vertrokken bij SC Cambuur. De twintigjarige verdediger annex middenvelder werd door de Friezen gehuurd van Ajax, maar is inmiddels teruggekeerd naar Amsterdam. Cambuur-trainer Johan Plat benadrukt dat persoonlijke omstandigheden een belangrijke rol hebben gespeeld bij het vroegtijdig beëindigen van de huurperiode.

"Eigenlijk heeft hij het vanaf dag één heel moeilijk gehad", vertelt Plat tegenover de Leeuwarder Courant. "Ryan heeft veel meegemaakt in zijn leven, dus ik heb daar alle begrip voor. Ik ben heel blij dat hij de beslissing heeft genomen die voor hem uiteindelijk het beste is. Daar gaat het mij in eerste instantie om."

De trainer wil niet uitgebreid ingaan op wat er precies speelt bij Van de Pavert. "We hebben het er in het begin over gehad al wel over gehad. Er zijn best wat dingen gebeurd in zijn leven", aldus Plat. "In het begin denk je dan: geldt voor al die jonge gasten die in een nieuwe omgeving komen, die moeten wennen. Maar bij hem was dat nóg lastiger. Daar waren we ons direct van bewust."