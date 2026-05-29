'Cambuur meldt zich weer bij Ajax en wil 19-jarige spits kopen'

SC Cambuur kijkt opnieuw richting Ajax om zich te versterken. De club uit Leeuwarden heeft interesse in Skye Vink, die bij Jong Ajax speelt en daar dit seizoen regelmatig in actie kwam.

Dat meldt VoetbalPrimeur. Vink ligt nog tot 2029 vast in Amsterdam, maar zou zelf openstaan voor een overstap naar Cambuur. De gesprekken tussen beide clubs zijn gaande en lijken de goede kant op te gaan, al is er nog geen akkoord. Ajax wil in een eventuele deal graag een terugkoopclausule opnemen.

De 19-jarige spits kwam dit seizoen tot dertig wedstrijden bij Jong Ajax, waarin hij goed was voor negen goals en drie assists. Een debuut in het eerste elftal van Ajax zat er nog niet in.