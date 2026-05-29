Meldingen
2026-05-27
Míchel Sánchez
BREAKING | 'Ajax nadert overeenstemming met nieuwe hoofdtrainer'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Cambuur meldt zich weer bij Ajax en wil 19-jarige spits kopen'

Joram
Skye Vink aan de bal bij Jong Ajax
Skye Vink aan de bal bij Jong Ajax Foto: © BSR Agency

SC Cambuur kijkt opnieuw richting Ajax om zich te versterken. De club uit Leeuwarden heeft interesse in Skye Vink, die bij Jong Ajax speelt en daar dit seizoen regelmatig in actie kwam.

Dat meldt VoetbalPrimeur. Vink ligt nog tot 2029 vast in Amsterdam, maar zou zelf openstaan voor een overstap naar Cambuur. De gesprekken tussen beide clubs zijn gaande en lijken de goede kant op te gaan, al is er nog geen akkoord. Ajax wil in een eventuele deal graag een terugkoopclausule opnemen.

De 19-jarige spits kwam dit seizoen tot dertig wedstrijden bij Jong Ajax, waarin hij goed was voor negen goals en drie assists. Een debuut in het eerste elftal van Ajax zat er nog niet in.

Als de deal doorgaat, wordt Vink de derde zomeraanwinst van Cambuur. Eerder kwamen Lucas Jetten en de Franse verdediger Morgan Costarelli al naar Leeuwarden.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Alex Kroes in de Johan Cruijff Arena

Bruggink: "Alex Kroes deed het bij mij op een gegeven moment wel"

0
Nick Viergever

Nick Viergever (36) gratis op te halen: "Ik wil graag door..."

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfers & geruchten Skye Vink
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Rob Jansen

Ajax liet grote transfer klappen: "Een ticket door naar Arsenal"

0
Anco Jansen

Anco Jansen zou wel bij Ajax willen werken: "Dikste portemonnee"

0
Wout Weghorst in het Nederlands elftal

BREAKING | Weghorst in Oranje: Koeman maakt WK-selectie bekend

0
Marc Overmars

Overmars terug naar Eredivisie? "Wij zijn een haatdragend landje"

0
Ajax viert doelpunt

Ajax moet Europees voetbal halen: "Dat mag en kan geen optie zijn"

0
Jordi Cruijff en Marijn Beuker

'In dit segment zoekt Cruijff naar spelers': "Zij worden besproken"

0
Mounir Boualin

Boualin onthult transferplannen Ajax: "Dan gaan ze 2 spitsen halen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

'Cambuur meldt zich weer bij Ajax en wil 19-jarige spits kopen'

Bruggink: "Alex Kroes deed het bij mij op een gegeven moment wel"

Nick Viergever (36) gratis op te halen: "Ik wil graag door..."

Aaron Bouwman zelfkritisch: "Ik besefte: dit is iets té riskant"

Mika Godts ziet eigen transferwaarde naar recordhoogte stijgen

Kale met transferadvies: "Daar loopt de nummer-zes die Ajax zoekt"

'Óscar García in beeld als hoofdtrainer bij Belgische grootmacht'

'Ajax toont interesse in Zwitserse spits, flinke concurrentie'
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws