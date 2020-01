Geschreven door Jordi Smit 18 jan 2020 om 11:01

Ajax is bezig de capaciteit van de Johan Cruijff Arena verder te vergroten. Met de verbouwing komt het maximale bezoekersaantal van het stadion te liggen op 56.000 plaatsen.

Verbouwing

Het opvullen van de vier open hoeken zorgt voor 880 nieuwe stoelen, wat het aantal op 56.000 brengt. De afgelopen jaren zijn de Amsterdammers al bezig geweest met het verhogen van de capaciteit door de gracht dicht te maken en hier stoelen neer te zetten. Daar komen met het opvullen van de hoeken dus extra stoelen bij. Overigens worden de tribunes zo gemaakt dat deze voor een gedeelte omhoog kunnen, waardoor nog altijd vrachtwagens en materialen ertussen passen.

Wachtlijsten

De verhoging van het bezoekersaantal is positief voor Ajax, want nog altijd heeft de club grote wachtlijsten. De Amsterdamse club heeft geen enkele moeite de kaarten uit te verkopen. Ook voor het duel van aankomende woensdag tegen Spakenburg zijn nog enkele kaarten beschikbaar.

Oranje

De verbouwing van het stadion heeft alles te maken met het Europees Kampioenschap, waarbij vier duels in Amsterdam worden afgewerkt. De drie poulewedstrijden zullen duels zijn van het Nederlands Elftal. Twee tegenstanders zijn al bekend, namelijk Oekraïne en Oostenrijk. Het derde land is Roemenië, Georgië, Wit-Rusland, Kosovo of Noord-Macedonië.