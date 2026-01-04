Kon Veel Minder De Podcast
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Carlos Aalbers overtuigd van NEC: "Weinig niveauverschil met Ajax"

Rik Engelbertink
bron: De Gelderlander
Carlos Aalbers van NEC
Carlos Aalbers van NEC

Carlos Aalbers denkt dat NEC ook de tweede helft van de competitie gewoon bovenin mee zal blijven draaien. Als de selectie intact blijft, ziet Aalbers geen reden voor het niet aanblijven van successen.

"Als de selectie hetzelfde blijft, kunnen we vierde worden", stelt Aalbers tegenover De Gelderlander. "Of het nou Ajax-thuis, Feyenoord-uit, AZ-thuis of FC Utrecht-uit was, ik zag weinig niveauverschil met de tegenstander. We kunnen ons meten met deze clubs, dus dan mogen we ook dromen en vol voor die vierde plaats gaan. Echter blijft de doelstelling plaatsing voor de play-offs om Europees voetbal."

Aalbers is dan ook tevreden met hoe het gaat. "Ik heb enorm genoten van de ontwikkeling van het team en het vermaak dat door hun is geboden. Een van onze speerpunten na de komst van de nieuwe trainer was om weer baas te worden in de Bloedkuul en dat is aardig gelukt. Het aanvallende voetbal is zo leuk om te zien. Ik loop al lang bij NEC rond, maar dit heb ik niet vaak meegemaakt. Alleen in het seizoen 2008-2009 toen we onder Been Europees overwinterden heerste er een zelfde soort vibe rondom de club."

