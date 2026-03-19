Carlos Forbs krijgt steun: "Wat een oud-speler over hem riep..."

"Toen ik net doorbrak, was ik zenuwachtig voor wedstrijden. Het idee dat ik misschien moest invallen. Ik kwam soms zonder nagels thuis", vertelt Van den Belt in gesprek met Voetbal International. "Die druk leg je ook jezelf op, natuurlijk. En vergeet niet wat je als speler soms naar je hoofd krijgt geslingerd."

Van den Belt geeft een voorbeeld: "Het veld opkomen, weten dat supporters geen fan van je zijn en dan al horen hoe ze beginnen te fluiten. Dat doet wat met je. Een verkeerde bal geven en een heel stadion horen loeien. Bij PEC en Feyenoord had ik daar af en toe last van. Ik vond het soms best lastig om over een minder moment heen te stappen", is hij eerlijk. "Een wedstrijd gaat verder, je krijgt vanzelf weer een nieuwe bal. Maar onder spanning speel je toch minder prettig."

En het stopt niet na negentig minuten. "Je weet ook: na de wedstrijd staan de social media weer vol over je. Jij doet je best op dat veld, maar mensen van honderd kilo zitten thuis op de bank en gaan na tien bier eens over je oordelen. Zelf krijg je niet alles mee, maar je omgeving wel. Oudere generaties journalisten en ex-profs zullen het misschien niet bevatten. Wat voor berichten je tegenwoordig soms ontvangt. Ga je niet beter van spelen", meent Van den Belt.

De middenvelder wil de reacties zoveel mogelijk vermijden. "Ik probeer weg te blijven van social media. Soms kijk ik op X, door mijn algoritme krijg ik snel berichten over Twente te zien. Word je niet vrolijk van. Van een aantal supporterssites kan ik maar beter helemaal wegblijven. Van dit interview zullen ook wel weer stukjes worden losgeknipt, zonder context, waarna allemaal mensen ongenuanceerd gaan reageren. Dat gaat soms veel te ver. Het maakt je waakzaam als speler, in interviews", aldus Van den Belt, die het niet alleen online ziet.

"Negativiteit scoort, ook bij tv-analisten", geeft hij aan. "Een oud-speler die over Carlos Forbs riep dat ze zijn voetballicentie moesten afpakken. Wat zeg je nou?, denk ik dan. Je bent zélf profvoetballer geweest. Van zo iemand verwacht ik meer. Maar misschien is het wel oud zeer, dat ze zelf flink bekritiseerd zijn en zo afreageren. Het helpt niet. Het wordt extremer."