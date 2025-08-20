Carlos Forbs maakt indruk: "40 miljoen kan worden bijgeschreven"

Club Brugge lijkt komend seizoen de tweede Belgische club te zien die uitkomt in de Champions League. Bij de blauw-zwarte ploeg speelde de van Ajax overgenomen Carlos Forbs een belangrijke rol tegen Rangers FC.

Club Brugge scoorde in de eerste kwalificatiewedstrijd namelijk liefst drie keer in de eerste twintig minuten en won uiteindelijk met 1-3 in Glasgow. "Het rokje ging omhoog, de Schotten gingen al vroeg met de billen bloot", schrijft Het Nieuwsblad. "Voor het eerst sinds 2019 horen er straks twee Belgische clubs aan de Champions League deel te nemen."

"Club Brugge rekent zich nu al rijk. Letterlijk. De 40 miljoen die via de 'league phase' van Champions League sowieso binnenrollen, kunnen bij de rekening worden bijgeschreven. Forbs speelde een zeer aanwezige eerste helft. Aan de bal lijkt het alsof hij enkel linksvoetig is, tot hij plots met rechts voorbij zijn tegenstander gaat. Deemsterde in de tweede helft wel teveel weg."

Ronald de Boer was echter niet helemaal overuigd van het optreden van Forbs. "Een beetje ongelukkig", beoordeelt De Boer het optreden van de Portugese oud-Ajacied in de studio van Ziggo Sport. "Hij begon wel redelijk, maar daarna was het af en toe typisch Forbs", aldus De Boer.