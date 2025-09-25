Bureau Sport Podcast
Dijkstra haalt uit naar Ajacied: "Eén en al chagrijn en boosheid"
Carlos Forbs maakt schitterend doelpunt; supporters genieten

Gijs Kila
bron: X
Carlos Forbs namens Club Brugge
Carlos Forbs namens Club Brugge Foto: © Pro Shots

Carlos Forbs lijkt zijn draai helemaal te hebben gevonden in België. De aanvaller, die bij Ajax nooit zijn belofte wist waar te maken, schitterde woensdagavond opnieuw in het shirt van Club Brugge. 

In het duel tegen KVC Westerlo was hij opnieuw belangrijk door de 2-1 binnen te schieten en dat blijft niet onopgemerkt. De Portugese buitenspeler werd afgelopen zomer definitief overgenomen van Ajax, nadat hij in de afgelopen periode op huurbasis uitkwam voor Wolverhampton Wanderers. Sinds zijn overstap naar Club Brugge is de 20-jarige Forbs in topvorm. Tegen Westerlo onderstreepte hij dat nog eens, door opnieuw op het scoreformulier te verschijnen.

Op sociale media reageren fans massaal verrast op de opleving van de voormalig Ajacied. Op X (voorheen Twitter) gaan beelden van zijn goal rond en is men eensgezind over de schoonheid van de goal.

