Carlos Forbs maakte transfer via Transferroom: "We volgden hem al"

TransferRoom wordt steeds belangrijker als voetbalmarktplaats. Grote topclubs als Manchester City en Arsenal maken gebruik van het platform, maar ook clubs de Eredivisie zijn er niet vies van. Zo ook Ajax niet.

Kelvin de Lang werd in 2023 hoofscout van Ajax, waarna hij vrij snel gebruik wil maken van TransferRoom. "We gebruiken het soms voor het verkopen van spelers, maar voornamelijk als een soort netwerkplatform", zegt De Lang in gesprek met ESPN.

Voor Ajax is TransferRoom een medium om spelers die niet meer nodig zijn te verkopen. Twee aanwezige scouts van Club Brugge, dat Carlos Forbs van Ajax overnam, konden deze zomer toehappen. "We volgden hem al bij Manchester City, maar toen was hij voor ons niet haalbaar."

"Deze zomer werd hij dat wel en we zijn heel blij met hem. Hij heeft een geweldige mentaliteit en veel discipline. Met zijn snelheid en diepgang brengt hij specifieke kwaliteiten mee", besluiten de Club Brugge-scouts. Forbs scoorde al drie keer, ook was hij driemaal aangever.