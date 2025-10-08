AD Voetbalpodcast
Mogelijke hulp voor Heitinga genoemd: "Wordt procestrainer genoemd"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Carlos Forbs maakte transfer via Transferroom: "We volgden hem al"

Rik Engelbertink
bron: ESPN
Carlos Forbs
Carlos Forbs Foto: © Pro Shots

TransferRoom wordt steeds belangrijker als voetbalmarktplaats. Grote topclubs als Manchester City en Arsenal maken gebruik van het platform, maar ook clubs de Eredivisie zijn er niet vies van. Zo ook Ajax niet.

Kelvin de Lang werd in 2023 hoofscout van Ajax, waarna hij vrij snel gebruik wil maken van TransferRoom. "We gebruiken het soms voor het verkopen van spelers, maar voornamelijk als een soort netwerkplatform", zegt De Lang in gesprek met ESPN.

Voor Ajax is TransferRoom een medium om spelers die niet meer nodig zijn te verkopen. Twee aanwezige scouts van Club Brugge, dat Carlos Forbs van Ajax overnam, konden deze zomer toehappen. "We volgden hem al bij Manchester City, maar toen was hij voor ons niet haalbaar."

"Deze zomer werd hij dat wel en we zijn heel blij met hem. Hij heeft een geweldige mentaliteit en veel discipline. Met zijn snelheid en diepgang brengt hij specifieke kwaliteiten mee", besluiten de Club Brugge-scouts. Forbs scoorde al drie keer, ook was hij driemaal aangever.

Gerelateerd:
Dilan Yesilgöz

Yeşilgöz lacht om Overmars-exit: "Ajax krijgt 't niet meer overeind"

0
John Heitinga baalt

"Dan zegt Ajax eigenlijk tegen Heitinga: jij kan er geen klote van"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Carlos Forbs
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kees Smit

Kees Smit kon ook naar Ajax: "Ik had een beter gevoel bij hen"

0
Rob Jansen

Rob Jansen geeft inkijk: "Bij Ajax heb je te maken met colonnes"

0
John Heitinga en Sven Mislintat

"Als Heitinga verliest van Sparta wordt de druk echt immens"

0
Anco Jansen namens ESPN

Jansen verbaasd bij Ajax: "Mag hij maar een half uur spelen?"

0
René Wagelaar bij VoetbalTijd

René Wagelaar: "Hij was nooit doorgebroken bij Ajax, never nooit"

0
Chris Woerts

Woerts onthult: "Op De Toekomst werden ze helemaal gek van haar"

0
Ko Itakura, Mika Godts en Kenneth Taylor in een uitwedstrijd van Ajax

Kritiek op Heitinga neemt toe: "Dat heeft niet goed uitgepakt"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 8 12 22
2 PSV 8 14 19
3 Ajax 8 7 16
4 AZ 8 5 15
5 FC Groningen 8 3 15
6 NEC Nijmegen 8 8 13
7 FC Twente 8 3 13
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd