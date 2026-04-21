Carlos Forbs onder vuur in België: "De mislukkeling van Ajax"
Carlos Forbs kon bij Ajax geen potten breken, maar maakte begin dit seizoen veel indruk bij Club Brugge. De 22-jarige aanvaller wordt inmiddels ook weggehoond in België.
Club Brugge betaalde Ajax zes miljoen euro voor Forbs. "Zijn transfersom leek even een prikje", schrijft Tomas Taecke, de clubwatcher van Club Brugge, voor Het Laatste Nieuws. Forbs scoorde in november in de Champions League nog twee keer tegen FC Barcelona (3-3). "Alleen lijkt hij sinds de onemanshow tegen FC Barcelona gekortwiekt: sinds 5 november maakte Forbs nog maar één doelpunt in bijna zes maanden."
De Portugees lijkt zijn vorm helemaal kwijt. "In een recent verleden ging Carlos Forbs plots de wereld rond. De mislukkeling van Ajax Amsterdam, weggehoond in Mokum, had na zijn demonstratie tegen FC Barcelona begin november de wereld aan zijn voeten", aldus Taecke.
Forbs werd zelfs opgeroepen voor de nationale ploeg van Portugal, maar is inmiddels niet meer in beeld. "Eén doelpunt in bijna een halfjaar tijd voor een vleugelspits van een topclub: wie vroeger met zo'n rapport thuiskwam, kon maar beter even om het hoekje wachten tot de eerste emoties bij de oudelui waren weggeëbd", beschrijft Taecke.
"Hoe vaak heb je bij Forbs in een wedstrijd iets van: ga er gewoon voorbij, of geef die bal gewoon voor", vervolgt hij. "Telkens weer volgt er een doelpoging van een pupil of een voorzet die met veel moeite nog net voorbij de eerste paal komt. Als voetballiefhebber doet het je zuchten. Als supporter, trainer, bestuurslid of teamgenoot erger je je kapot."
Volgens Taecke moet Club Brugge snel afscheid nemen van Forbs. "Als Club Forbs straks met enige winst kan doorverkopen, zal het die kans niet onbenut laten. Lukt dat niet, dan lijkt het aangeraden om eens goed na te denken over welke rol de Portugees volgend seizoen nu juist moet gaan vervullen."
