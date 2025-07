'Carlos Forbs op weg naar medische keuring, transfersom bekend'

De 21-jarige vleugelaanvaller ondergaat vandaag zijn medische keuring bij Club Brugge en tekent normaal gesproken daarna een contract bij de Belgische club. Ajax ontvangt naar verluidt zes miljoen euro, plus eventueel 1,2 miljoen euro aan bonussen. Volgens eerdere berichtgeving heeft Ajax een doorverkooppercentage bedongen in de deal.

Forbs, die een vijfjarig contract kan tekenen in het Jan Breydelstadion, werd afgelopen seizoen verhuurd aan Wolverhampton Wanderers. De Engelse club wilde echter niet langer in zee met de Portugees. Ook bij Ajax had Forbs geen toekomst meer na een teleurstellend debuutseizoen.