Carragher moét Ajax-grap maken: "Gaan we dad jokes maken?"

Jamie Carragher en host Kate Abdo zien dat Ajax onderaan staat op de Champions League-ranglijst. Het duo kan het dan ook niet laten om een woordgrap te maken over de beroerde situatie van de Amsterdammers.

"Het is sneu om te zien dat Ajax onderaan de ranglijst staat. Ze hebben een enorme Europese geschiedenis", zegt Carragher bij CBS Sports. Daarna begint hij te spreken over Grim. "De man die het nu voor het zeggen heeft, is iemand genaamd Fred Grim." Abdo reageert daarop: "And things are indeed grim", zegt ze grappend. Grim betekent somber in het Engels.

"Precies, die heb ik heel mooi voor je voorbereid", zegt Carragher lachend. Tafelgenoot Micah Richards kan wat minder om de grap lachen. "Ah, we gaan dad jokes maken?"