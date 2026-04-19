Carrick lyrisch over positiewijziging ex-Ajacied: "Ongelofelijk"

Manchester United heeft een belangrijke overwinning geboekt op Chelsea en zet daarmee een grote stap richting Champions League-voetbal. In Londen trok de ploeg van Michael Carrick met 0-1 aan het langste eind, waarbij vooral de defensieve organisatie opviel. Een hoofdrol was weggelegd voor oud-Ajacied Noussair Mazraoui, die op een ongebruikelijke positie indruk maakte.

"Dit was enorm belangrijk voor ons, een geweldige overwinning", begint Carrick in een interview met Sky Sports. "Om hierheen te komen en de nul te houden zoals we hebben gedaan en zo te verdedigen zoals we hebben gedaan, vind ik het een schitterende prestatie", aldus de manager van Manchester United.

Mazraoui, die zijn opleiding genoot bij Ajax, moest door blessures en een schorsing doorschuiven naar het centrum van de verdediging. De Marokkaanse international stond zijn mannetje en leverde een solide bijdrage aan de clean sheet. "Heaven en Mazraoui waren ongelooflijk", stelt Carrick.