Carrizo deelt video na Ajax-debuut, supporters zijn niet blij

Maher Carrizo heeft zijn eerste minuten voor Ajax achter de rug, maar zijn optreden tegen PEC Zwolle kreeg op sociale media een opvallend staartje. De Argentijnse aanvaller, die zondag debuteerde in Amsterdamse dienst, deelde na afloop een compilatie van zijn balcontacten op Instagram. Dat leidde tot verdeelde reacties onder supporters.

Carrizo kwam in de 89ste minuut binnen de lijnen als vervanger van Oscar Gloukh. Door blessuretijd meegerekend speelde hij ongeveer vijf minuten mee in het doelpuntloze gelijkspel (0-0). Na afloop uitte een Ajax-supporter op X al cynisch zijn onvrede over het optreden van het elftal: "Alle spelers in de bus nog even een misplaatste compilatie van je balcontacten posten op social media en door naar de volgende teleurstelling."

Niet veel later bleek dat Carrizo inderdaad beelden van zijn invalbeurt had gedeeld. Dat schoot bij sommige fans in het verkeerde keelgat. "Ahhhh hou op met me", schreef een Ajax-fan op X. "Dat je überhaupt een compilatie van een invalbeurt van drie minuten post is al raar. Laat staan na een belachelijke wedstrijd van het team. Maar iedereen denkt in individuen tegenwoordig.”

Toch klonk er ook een ander geluid. Een deel van de aanhang nam het juist op voor de debutant en wees erop dat het delen van beelden vooral voortkomt uit trots op zijn eerste minuten voor Ajax. Daarop reageerde de criticaster: “Ja, snap ik, maar dat kan je op een andere manier uiten dan zo’n video.”