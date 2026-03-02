Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Carrizo deelt video na Ajax-debuut, supporters zijn niet blij

Amber
Maher Carrizo
Maher Carrizo Foto: © BSR Agency

Maher Carrizo heeft zijn eerste minuten voor Ajax achter de rug, maar zijn optreden tegen PEC Zwolle kreeg op sociale media een opvallend staartje. De Argentijnse aanvaller, die zondag debuteerde in Amsterdamse dienst, deelde na afloop een compilatie van zijn balcontacten op Instagram. Dat leidde tot verdeelde reacties onder supporters.

Carrizo kwam in de 89ste minuut binnen de lijnen als vervanger van Oscar Gloukh. Door blessuretijd meegerekend speelde hij ongeveer vijf minuten mee in het doelpuntloze gelijkspel (0-0). Na afloop uitte een Ajax-supporter op X al cynisch zijn onvrede over het optreden van het elftal: "Alle spelers in de bus nog even een misplaatste compilatie van je balcontacten posten op social media en door naar de volgende teleurstelling."

Niet veel later bleek dat Carrizo inderdaad beelden van zijn invalbeurt had gedeeld. Dat schoot bij sommige fans in het verkeerde keelgat. "Ahhhh hou op met me", schreef een Ajax-fan op X. "Dat je überhaupt een compilatie van een invalbeurt van drie minuten post is al raar. Laat staan na een belachelijke wedstrijd van het team. Maar iedereen denkt in individuen tegenwoordig.”

Toch klonk er ook een ander geluid. Een deel van de aanhang nam het juist op voor de debutant en wees erop dat het delen van beelden vooral voortkomt uit trots op zijn eerste minuten voor Ajax. Daarop reageerde de criticaster: “Ja, snap ik, maar dat kan je op een andere manier uiten dan zo’n video.”

Don-Angelo Konadu

Ajax wint daags na remise tegen PEC wel van andere Eredivisionist

0
Johan Inan

Inan kritisch: "Hij liep de eerste helft happend naar adem rond"

0
Lees over het eerste elftal van Ajax Ajax supporters en sfeer Het laatste Ajax Nieuws Maher Carrizo
Paul Simonis

Simonis wil werken bij club in Eredivisie: "Liever dan bij Ajax"

0
Sven Botman is de gevierde man

Sven Botman maakt indruk en scoort: "Zorgen dat hij fit blijft"

0
Edwin van der Sar

Van der Sar looft: "De grootste speler die Ajax ooit gehad heeft"

0
Wout Weghorst wacht op een invalbeurt bij Ajax

"Wout Weghorst sliep toen in één keer in een pyama van Ajax"

0
Bram van Polen

Van Polen ziet probleem bij Nederlandse clubs: "Dan ben je weg"

0
Davy Klaassen bedankt de Ajax-fans in de Johan Cruijff Arena

"Ik denk dat ze een speler als Davy Klaassen best wel misten"

0
Edwin van der Sar

Van der Sar: "Mijn vertrek bij Ajax heeft mij echt geholpen"

0
