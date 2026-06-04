'Carrizo-gok pakt verkeerd uit: aanvaller verliest flink aan waarde'

Maher Carrizo kan nog niet terugkijken op een geslaagde periode bij Ajax. In zijn eerste maanden kwam hij amper in de plannen van de Amsterdammers voort en dat reflecteert zich in zijn transferwaarde, die flink is gezakt.

Dat laat Transfermarkt weten in haar laatste update. Ajax betaalde afgelopen winter zes miljoen euro aan zijn club Vélez Sarsfield om hem over te nemen uit Argentinië. Op dat moment had hij een waarde van tien miljoen euro.

Na een aantal maanden is daar nog acht miljoen euro van over. Carrizo kwam amper in de plannen voor van Fred Grim en Oscar Garciá. Scoren deed hij nog niet voor Ajax. Ook gaf hij nog geen assists.