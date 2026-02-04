Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Carrizo krijgt felicitaties van Argentijnse wereldster: "Dankbaar"

Rik Engelbertink
bron: Ajax
Maher Carrizo
Maher Carrizo Foto: © BSR Agency

Lisandro Martínez heeft een persoonlijk bericht voor Maher Carrizo achtergelaten via de officiële kanalen van Ajax. Op het X-kanaal van Ajax laat hij weten te trots te zijn dat er weer een Argentijn bij Ajax speelt.

"Gefeliciteerd met deze geweldige stap in je carrière. Ik weet zeker dat dit een keerpunt zal zijn in je loopbaan", aldus Martínez, speler van wereldclub Manchester United. "Ik zeg altijd: Ajax is een voetbalschool. Het zal je zeker helpen om jezelf te verbeteren, zowel op als naast het veld. Dat is heel belangrijk. Ik ben blij om te zien dat er weer een Argentijn bij Ajax speelt. Ik wens je het allerbeste. Geniet ervan en wees gelukkig. Dikke knuffel."

Carrizo is zichtbaar ontdaan door het bericht. "Ik ben ontzettend dankbaar. Zijn bericht maakt me echt blij", zegt de buitenspeler, die hoopt Martínez snel te ontmoeten. "Het geeft me het vertrouwen om alles te geven voor deze club. Heel veel dank aan Lisandro. Ik hoop hem snel te ontmoeten. Nogmaals veel dank voor zijn video."

Dat het hem raakt, geeft hij zonder moeite toe. "Zeker, hij is een geweldige speler. Ik praat vaak over hem met mijn broer, die ook een enorme voetbalfan is. Dat hij een beest is op het veld. Ik houd van zijn speelstijl en ik houd ervan hoe hij er altijd vol voor gaat. Het maakt me emotioneel, omdat ik dit niet had verwacht. Heel veel dank aan hem en ik hoop hem snel te ontmoeten."

