2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Ajax transfergeruchten en nieuws

Carrizo lijkt Ajax-transfer te bevestigen: "Ik neem afscheid"

Amber
bron: Instagram
Maher Carrizo
Maher Carrizo Foto: © BSR Agency

De overstap van Maher Carrizo naar Ajax lijkt nu slechts een formaliteit. Maandagavond nam de 19-jarige Argentijnse rechtsbuiten op emotionele wijze afscheid van zijn club Vélez Sarsfield via Instagram.

"Vandaag neem ik afscheid van een heel belangrijk hoofdstuk in mijn leven. Na meer dan tien jaar bij deze club, die mijn thuis was, heb ik alleen maar woorden van dankbaarheid", schrijft Carrizo.

Hij vervolgt: "Dank aan de mensen van Vélez, die er altijd voor me waren, in goede en slechte tijden, en me hun steun en genegenheid gaven. Dank aan alle clubmedewerkers, de medische staf, fysiotherapeuten en materiaalmannen, die me met hun dagelijkse werk en toewijding altijd hebben begeleid en me op elk moment het gevoel gaven dat ik gesteund werd."

Carrizo richt zich ook tot zijn trainers en teamgenoten: "Dank ook aan de trainers en managers die in me geloofden en me hielpen groeien, en aan mijn teamgenoten, voor de dagelijkse inzet, de gezamenlijke inspanningen, de gesprekken, het lachen en het samen verdedigen van deze clubkleuren. Dank aan mijn familie, die er altijd voor me was, me steunde en me aanmoedigde om te blijven groeien."

"Het waren prachtige jaren, vol leerzame momenten, hard werken en veel vreugde die ik voor altijd met me mee zal dragen. Vandaag moet ik mijn bestemming veranderen en een nieuwe uitdaging aangaan, maar mijn liefde voor deze clubkleuren zal nooit vergeten worden. Dit is geen vaarwel, maar tot ziens. Ik weet zeker dat onze wegen elkaar weer zullen kruisen", besluit Carrizo.

Op korte termijn zal Carrizo officieel worden gepresenteerd door Ajax. In Amsterdam wacht een contract tot medio 2030 voor de talentvolle vleugelspeler. De transferkosten bedragen ongeveer zes miljoen euro, waarmee Ajax vijftig procent van de transferrechten in handen krijgt.

