Carrizo-transfer tot stand op bijzondere wijze: "Ajax dekt zich in"

Maher Carrizo gaat zéér spoedig gepresenteerd worden bij Ajax. De Amsterdammers konden niet direct aan de vraagprijs van tien miljoen voldoen, waardoor er een constructie bedacht moet worden. Dat is gelukt.

"Vélez Sarsfield hanteert een vraagprijs van zo’n tien miljoen euro, waardoor onder meer FC Midtjylland is afgehaakt", schrijft Lentin Goodijk namens Voetbal International. "Ajax heeft een doorbraak gevonden door dat bedrag op te splitsen. De club wil nu iets meer dan de helft betalen voor de helft van de transferrechten en kan daar later dus een groter percentage bij kopen."

"Een slimme oplossing van technisch directeuren Jordi Cruijff en Marijn Beuker, aangezien Ajax zich op die manier ook indekt als de jonge aanvaller toch niet tot bloei komt in Amsterdam", meent de journalist. "Carrizo heeft de potentie om een smaakmaker te worden bij Ajax, in de toekomst. Door hem nu binnen te halen, creëert de club ook tijd om te wennen voor de tiener, die natuurlijk voor het eerst de grote stap naar Europa maakt."

"Carrizo is in ieder geval een ander type dan waar Ajax nu mee speelt op de rechtsbuitenpositie. Oscar Gloukh, Rayane Bounida en Steven Berghuis vullen dat dit seizoen in door het middenveld in te komen als extra nummer 10. Carrizo is meer een klassieke vleugelflitser", ziet hij. "Het geeft trainer Fred Grim ook voor de komende maanden in ieder geval een extra smaak voorin."