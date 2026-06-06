Carrizo ziet transferwaarde met miljoenen dalen na komst bij Ajax

Maher Carrizo werd in de winter van het afgelopen seizoen door Ajax overgenomen van het Argentijnse Vélez Sarsfield. Een doorslaand succes was zijn komst (nog) niet en dat is terug te zien in zijn geschatte waarde.

In december 2025 werd Carrizo als speler van Vélez nog door Transfermarkt geschat op een marktwaarde van zo'n 10 miljoen euro. Een half jaar later zijn daar enkele miljoenen van afgebrokkeld, want tijdens de taxatieronde van eind mei werd de vleugelaanvaller geschat op een transferwaarde van zo'n 8 miljoen euro. Een daling van 2 miljoen.

Carrizo stond in eigen land te boek als een talent en lijkt rustig te worden gebracht in Amsterdam. Namens Ajax kwam hij in de tweede seizoenshelft namelijk slechts mondjesmaat in actie. In zes officiële wedstrijden kwam de Argentijn tot slechts 93 speelminuten. In die tijd was hij niet betrokken bij een Amsterdams doelpunt.