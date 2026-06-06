Meldingen
2026-05-27
Míchel Sánchez
BREAKING | 'Ajax nadert overeenstemming met nieuwe hoofdtrainer'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

Carrizo ziet transferwaarde met miljoenen dalen na komst bij Ajax

Stefan
Maher Carrizo
Maher Carrizo Foto: © Pro Shots

Maher Carrizo werd in de winter van het afgelopen seizoen door Ajax overgenomen van het Argentijnse Vélez Sarsfield. Een doorslaand succes was zijn komst (nog) niet en dat is terug te zien in zijn geschatte waarde.

In december 2025 werd Carrizo als speler van Vélez nog door Transfermarkt geschat op een marktwaarde van zo'n 10 miljoen euro. Een half jaar later zijn daar enkele miljoenen van afgebrokkeld, want tijdens de taxatieronde van eind mei werd de vleugelaanvaller geschat op een transferwaarde van zo'n 8 miljoen euro. Een daling van 2 miljoen.

Carrizo stond in eigen land te boek als een talent en lijkt rustig te worden gebracht in Amsterdam. Namens Ajax kwam hij in de tweede seizoenshelft namelijk slechts mondjesmaat in actie. In zes officiële wedstrijden kwam de Argentijn tot slechts 93 speelminuten. In die tijd was hij niet betrokken bij een Amsterdams doelpunt.

Doe mee aan het WK-spel van Ajax1!

Het WK begint op donderdag 11 juni in de Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Hoe ver gaat Oranje komen? Doe mee aan het WK-spel van Ajax1 op Scorito!

Schrijf je in!
Gerelateerd:
Kasper Dolberg

Kasper Dolberg ziet eigen transferwaarde nog verder kelderen

0
Mounir Boualin

Mounir Boualin ontkracht gerucht: "Hij is te duur voor Ajax"

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Maher Carrizo Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wim Kieft

Kieft looft Ajacied: "Internationale top of niet, die kan voetballen"

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen begrijpt niets van Ajax: "Je kan diep zinken..."

0
Mike Verweij

Mike Verweij bevestigt transfertarget Ajax: "Een onmogelijke missie"

0
Ruud Gullit

Gullit haalt uit naar Eredivisieclubs: "Gaan ze slecht mee om!"

0
Joël Veltman

"Joël Veltman wordt genoemd, die zou ik linea recta naar Ajax halen"

0
Daley Blind in La Liga

Blind weer Ajacied? "Vraag is of hij de steun krijgt van het publiek"

0
Nicolás Tagliafico

Nicolás Tagliafico terug naar Ajax? "Dat wordt een salarisdingetje"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Dieperink terug na commotie: "Kans dat je wordt uitgescholden"

Carrizo ziet transferwaarde met miljoenen dalen na komst bij Ajax

Kieft looft Ajacied: "Internationale top of niet, die kan voetballen"

'Ajax én Feyenoord grijpen mis: spits tekent bij FC Groningen'

Valentijn Driessen begrijpt niets van Ajax: "Je kan diep zinken..."

Kasper Dolberg ziet eigen transferwaarde nog verder kelderen

Mounir Boualin ontkracht gerucht: "Hij is te duur voor Ajax"

'Perr Schuurs transfervrij naar Eredivisieclub': "Nog één detail"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws