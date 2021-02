Geschreven door Kevin Ligtvoet 23 feb 2021 om 20:02

André Onana’s advocaat Dolf Segaar verwacht snel een uitspraak van de CAS in de zaak van de doelman: ”Voor de zomer moet het wel duidelijk zijn”, aldus de advocaat van de Kameeroener tegenover de NOS.

“Ik ben goed thuis in sportrecht en al helemaal in het onderdeel doping. Ik doe als tuchtrechter meerdere zaken voor internationale federaties en ben ook voorzitter geweest van de dopingautoriteit. Ik ben dus al een behoorlijke tijd betrokken in dit soort zaken.’, aldus Segaar. Hij is van mening dat Onana voor de zomer meer weet over zijn uiteindelijke straf: “Het zal geen jaar duren tot de uitspraak. Voor de zomer moet die er wel zijn. Het hoger beroep gaat binnekort wel gebeuren, we hebben tot 8 maart.”

Ajax en de goalie André Onana zetten met Dolf Segaar en Javier Ferrero zwaar geschut in om vrijspraak of een veel lagere straf te krijgen voor de doelman, zo melft De Telegraaf maandagochtend. Bij de Kameroener werd in oktober vorig jaar het verboden middel furosemide in zijn lichaam aangetroffen, en hij is momenteel voor 12 maanden geschorst.