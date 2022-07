Geschreven door Jessica Westdijk 08 jul 2022 om 20:07

De voetbalwereld verandert constant. Waar er voor het zogeheten Bosman arrest altijd een transfersom betaald diende te worden voor spelers ongeacht het contract, zijn transfervrije spelers nu in veelvoud te vinden. In Nederland is inmiddels een andere ontwikkeling gaande op voetbalgebied; casino’s sponsoren voetbalclubs. Hoewel vroeger dit vroeger al eens het geval was met Holland Casino als naamgever van de eredivisie, is dit nu met individuele voetbalclubs gaande. Maar wat is er precies aan de hand? In deze blog leer je meer over deze trend.

Unibet en Ajax

Het eerste voorbeeld van de toename van casino’s als sponsors in de eredivisie, is bij Ajax te vinden. Ajax is namelijk in zee gegaan met Unibet. Unibet is een online casino waarbij je geld in kunt leggen op allerlei sportwedstrijden. Hier vallen ook voetbalwedstrijden onder. Unibet is nu een official partner geworden van Ajax. Dat houdt in dat ze een commerciële partnership hebben met deze voetbalclub. Verder werken Unibet en Ajax samen op het vlak van matchfixing voorkomen, op een verantwoorde manier spelen en de bevordering van de mentale gezondheid. Deze deal lijkt op voorhand voor beide partijen lucratief.

Kansino en AZ

Een ander voorbeeld van een deal tussen een online casino en een voetbalclub is die tussen Kansino en AZ. Kansino is een online gokaanbieder die recentelijk zijn intrede heeft gedaan in de Nederlandse gokmarkt. Met deal tussen Kansino en AZ ontvangt AZ een lucratief bedrag in ruil voor het plaatsen van Kansino op hun voetbalshirts. Daarbij is het wel zo dat dit alleen op voetbalshirts geldt die voor volwassenen zijn. Gokken mag immers alleen wanneer je 18 jaar of ouder bent. Dit soort samenwerkingen is de eerste die plaatsvindt in Nederland en heeft daardoor veel in de schijnwerpers gestaan.

Waarom nu?

Beide voorbeelden die we hierboven hebben aangehaald, hebben recentelijk plaatsgevonden. Het is geen toeval dat deze qua timing vlak bij elkaar liggen. De Nederlandse wetgeving op het gebied van gokken is namelijk recentelijk veranderd. Daardoor mogen buitenlandse online casino’s nu ook op de Nederlandse markt actief zijn. Daar moeten ze vanzelfsprekend wel een vergunning voor hebben. Doordat deze partijen nieuw zijn op de markt, moeten ze reclame maken om klanten aan te trekken. Veel mensen die van voetbal houden, vinden een gokje wagen ook wel leuk. Door overeenkomsten met professionele voetbalclubs te onderteken, hopen buitenlandse gokaanbieders meer klanten te krijgen.

Volgen nog meer clubs?

De vraag is nu of er meer clubs volgen. Dit zal zeker het geval zijn naar onze mening. Het zal geen verbazing wekken wanneer clubs als FC Twente en Feyenoord vergelijkbare overeenkomsten zullen sluiten. Ook kunnen er situaties ontstaan waar er reclame tijdens een voetbalwedstrijd te zien is van een partij die de beste casino bonussen aanbiedt. Naarmate de tijd vordert, zullen ook bij kleinere clubs contracten met buitenlandse gokaanbieders worden gesloten. Al met al kunnen we met redelijke zekerheid stellen dat deze ontwikkeling er eentje is die, tenzij de wetgeving verandert, permanent is.