Geschreven door Jelmer Jager 11 jan 2020 om 13:01

Juan Familia Castillo is nog altijd ontzettend blij met zijn terugkeer bij Ajax. De linksback maakte afgelopen donderdag zijn officieuze debuut tegen Eupen. “Ik ben superblij dat ik de eerste minuten heb kunnen maken voor Ajax. Ik zie het meer als fit worden, een kans om mezelf te laten zien en het vertrouwen te winnen van de trainer. Ik was enorm blij toen ik te horen kreeg dat ik mee mocht naar Qatar. Ik had het eerlijk gezegd niet echt zien aankomen”, laat het talent weten aan FOX Sports.

Het ultieme doel van Castillo is dat Ajax de optie tot koop gaat lichten aan het eind van het seizoen. “Het plan wat is besproken is om een heel seizoen bij Ajax te spelen en in Jong te beginnen om weer aan het spel van Ajax te wennen. En van daaruit de weg omhoog proberen te bereiken. Als ik het goed doe dan gaat Ajax de optie lichten in het contract. Daar doen we het voor dit seizoen. Dat is mijn doel. Maar ik wil niet te ver vooruit kijken en elke wedstrijd proberen goed te spelen.”

Na een wat moeizame start kwam de verdediger steeds beter in vorm. “Ik had een langzame start, omdat ik moest wennen aan het Ajax-spel na twee jaar Chelsea. Na een paar weken was ik wel gewend en dan kan je je eigen spel toepassen in het team. Ik denk wel dat ik een stijgende lijn daarin heb gemaakt. Natuurlijk hoop ik dat ik na dit trainingskamp vaker mag meetrainen met het eerste. Maar het is ook belangrijk om wedstrijden te spelen bij Jong.”