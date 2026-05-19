Castricum ziet het zwaar in voor Ajax: "Nog één wedstrijd..."

Tijdens De Oranjezondag besprak Noa Vahle het teleurstellende gelijkspel van Ajax tegen sc Heerenveen (0-0). Door dat resultaat eindigen de Amsterdammers als vijfde in de competitie en zijn ze veroordeeld tot de play-offs voor een ticket in de voorronde van de UEFA Conference League. Donderdag speelt Ajax tegen FC Groningen, niet in de Johan Cruijff ArenA maar in Volendam, omdat Harry Styles de Amsterdamse ArenA heeft afgehuurd voor een reeks concerten. De winnaar treft zondag FC Utrecht of Heerenveen in de finale van de play-offs.

Vahle keek vooral kritisch naar de slotfase van het duel SC Heerenveen - Ajax, waar het veld door hevige regenval nauwelijks meer bespeelbaar was. "Joey Kooij was de scheidsrechter en het was op een gegeven moment een waterballet. De bal ging niet meer vooruit en dan kan je de wedstrijd stilleggen, maar dan sta je drie uur te wachten tot het veld droog is. Er hangt zoveel vanaf en ik begrijp het wel, maar Ajax gaat nu gewoon strijden voor de tweede voorronde van de Conference League."

Ook over het niveau van Ajax was Vahle hard in haar oordeel. "Als Ajax zo blijft spelen, is het een wanprestatie. Als Ajax zo speelt tegen FC Groningen in de play-offs, dan gaan ze het ook niet redden. Ze hebben drie trainers gehad dit jaar, er moet zoveel gebeuren daar deze zomer. En je speelt in Volendam omdat in de ArenA Harry Styles staat, dat is natuurlijk nog erger. Dat is nog belangrijker."