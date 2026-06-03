Ceballos lijkt met drie woorden te reageren op Ajax-geruchten
Dani Ceballos heeft zich woensdag op opvallende wijze gemengd in de geruchten rond een mogelijke overstap naar Ajax. De middenvelder van Real Madrid plaatste op Instagram een foto met daarbij het nummer Todo es Mentira ("Alles is een leugen"), wat direct leidde tot speculaties over zijn toekomst.
De timing van de post is opvallend. In de nacht van dinsdag op woensdag meldde Matteo Moretto van MARCA dat Ajax dicht bij de komst van de 29-jarige Spanjaard zou zijn. Volgens de transferjournalist was er zelfs al een principeakkoord tussen Ajax en Real Madrid bereikt.
Fabrizio Romano nuanceerde die berichtgeving later enigszins. Hij sprak van vergevorderde onderhandelingen tussen beide clubs, maar meldde niet dat een deal al rond was. ESPN voegde daar vervolgens aan toe dat Ajax bereid zou zijn om ongeveer zes miljoen euro te betalen, maar dat de salariseisen van Ceballos momenteel nog een belangrijk struikelblok vormen.
Enkele uren later kwam Moretto opnieuw met een update. Volgens hem zijn Ajax en Real Madrid het in grote lijnen eens en moeten alleen de laatste details met de speler zelf nog worden afgerond.
Of de mysterieuze Instagram-post daadwerkelijk een reactie is op de transfergeruchten, blijft voorlopig onduidelijk. Ceballos werd de afgelopen weken ook in verband gebracht met interne onrust binnen Real Madrid. Spaanse media suggereerden dat hij mogelijk informatie uit de kleedkamer naar buiten zou hebben gebracht, waardoor hij binnen de club werd bestempeld als mogelijke ‘mol’.
Daardoor blijft de betekenis achter zijn boodschap voorlopig voer voor speculatie, terwijl de geruchten over een transfer naar Ajax steeds verder toenemen.
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Ceballos lijkt met drie woorden te reageren op Ajax-geruchten
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