2026-04-23
De Johan Cruijff ArenA van Ajax
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
Ceballos 'nooit meer' in actie voor Real: weg naar Ajax lijkt vrij

bron: Marca
Dani Ceballos
Dani Ceballos Foto: © BSR Agency

De soap rondom Dani Ceballos bij Real Madrid heeft een climax bereikt. De middenvelder en trainer Álvaro Arbeloa zouden geen enkele relatie meer hebben, zo meldt Marca vrijdagmiddag. Het Ajax-doelwit wil zo snel mogelijk vertrekken bij de Spaanse topclub. 

Vorige week liet de trainer Ceballos buiten de selectie. Nu claimt de Spaanse krant dat Ceballos aan Arbeloa heeft gevraagd om zelfs geen contact meer te zoeken. Alhoewel hij wel nog met de groep meetraint, is de speler van mening dat hij niet meer in actie kan komen voor Real Madrid onder Arbeloa. 

De gebroken relatie lijkt de weg vrij te maken voor Ajax. De Amsterdammers liet eerder al weten dat ze de middenvelder van Real graag naar de Johan Cruijff Arena zien komen. Ceballos heeft in Madrid nog een contract tot medio 2027, maar het lijkt nu zeker dat de middenvelder deze zomer al vertrekt. 

Zet in op Ajax tegen PSV!

Ajax speelt zaterdagavond de topper tegen PSV Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
