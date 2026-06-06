'Ceballos onderweg naar Ajax na goede gesprekken met Míchel'

Ajax lijkt dichtbij een overstap van Dani Ceballos van Real Madrid. Míchel heeft persoonlijk gesproken met de middenvelder, die een overstap naar Amsterdam inmiddels tóch ziet zitten.

Dat meldt Diario AS. Marca gaf eerder al aan dat Ajax en Real Madrid eruit zijn betreffende een transfersom voor de speler. Het salaris van de Spanjaar is echter momenteel nog te hoog, waardoor een transfer is uitgebleven.

"Ceballos, Ajax en Míchel: alles past perfect bij elkaar", kopt Diario AS. "De speler heeft al gesproken met Míchel, de nieuwe trainer van de legendarische Nederlandse club en een van de belangrijkste voorstanders van zijn komst."

Volgens de Spaanse sportkrant is de nieuwe trainer de reden dat Ceballes nu tóch komt. "Míchel heeft hem ervan overtuigd dat hij een belangrijke speler zal zijn en hij hoopt onder de leiding van de voormalige Girona-trainer zijn beste vorm terug te vinden."