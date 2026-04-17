Ceballos van Real Madrid naar Ajax? "Cruijff er heel erg mee bezig"

Mocht Ajax erin slagen om Dani Ceballos naar Amsterdam te halen, dan zou dat volgens Mike Verweij een schot in de roos zijn. De clubwatcher ziet in de middenvelder van Real Madrid precies het type speler waar de club naar op zoek is.

In de podcast Kick-off van De Telegraaf gaat Verweij in op de plannen van technisch directeur Jordi Cruijff, die de selectie een flinke kwaliteitsimpuls wil geven. "Als je dit soort spelers kan halen: onmiddellijk doen", stelt Verweij. "Het is wel de categorie waar Jordi Cruijff heel erg mee bezig is. Hij vindt dat er sowieso vijf of zes versterkingen moeten komen. Dat moeten wel spelers zijn die er onmiddellijk staan. Hij gaat proberen een team te formeren dat direct mee kan doen met de prijzen."

Ceballos, die bij Real Madrid nog vastligt tot medio 2027 en al meer dan tweehonderd officiële duels speelde voor de club, past volgens Verweij perfect in dat profiel. De Spanjaard moet één van de ervaren krachten worden die het jonge Ajax naar een hoger niveau tilt.