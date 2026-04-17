Ceballos van Real Madrid naar Ajax? "Cruijff er heel erg mee bezig"

Mocht Ajax erin slagen om Dani Ceballos naar Amsterdam te halen, dan zou dat volgens Mike Verweij een schot in de roos zijn. De clubwatcher ziet in de middenvelder van Real Madrid precies het type speler waar de club naar op zoek is.

In de podcast Kick-off van De Telegraaf gaat Verweij in op de plannen van technisch directeur Jordi Cruijff, die de selectie een flinke kwaliteitsimpuls wil geven. "Als je dit soort spelers kan halen: onmiddellijk doen", stelt Verweij. "Het is wel de categorie waar Jordi Cruijff heel erg mee bezig is. Hij vindt dat er sowieso vijf of zes versterkingen moeten komen. Dat moeten wel spelers zijn die er onmiddellijk staan. Hij gaat proberen een team te formeren dat direct mee kan doen met de prijzen."

Ceballos, die bij Real Madrid nog vastligt tot medio 2027 en al meer dan tweehonderd officiële duels speelde voor de club, past volgens Verweij perfect in dat profiel. De Spanjaard moet één van de ervaren krachten worden die het jonge Ajax naar een hoger niveau tilt.

Volgens de journalist ligt daar ook de sleutel voor komend seizoen. "Ajax heeft in zijn (Cruijff) ogen heel veel jonge talenten", legt hij uit. "Daar moeten kanonnen om heen komen te staan. Dit zou voor de Eredivisie denk ik wel een geweldige attractie zijn."

De vraag blijft echter of Ajax in staat is om een speler van dat kaliber daadwerkelijk binnen te halen. Toch ziet Verweij kansen, mede door de naam van Cruijff. "Je moet je ook niet vergissen in de gunfactor die Jordi Cruijff heeft", zegt hij. "Het is toch een naam. Als hij iemand kan bewegen twee jaar te tekenen, één jaar te vlammen en daarna misschien nog een mooie stap te maken... Maar dat het geen goedkope jongen is, is wel duidelijk."

Gerelateerd:
Guido Albers

Raakt Ajax toptalent nu al kwijt? "Bizar wat er voor haar belt"

0
'Ajax heeft concrete interesse in middenvelder van Real Madrid'

0
Rafael van der Vaart

Van der Leegte clashte met Van der Vaart: "Maakte haar helemaal af"

0
Ronald Koeman jr. en Jeff Hardeveld

Telstar-speler naar Ajax? "Wil het liefst in Nederland blijven"

0
Paul Reverson

VIDEO | Ajax gaat ook in oefenduel met FC Twente nipt onderuit

0
Maher Carrizo

Garcia geeft talenten de kans: Carrizo en Bounida in de basis

0
Erik ten Hag in De Grolsch Veste

FC Twente de markt op? "Ten Hag heeft hem toen ook meegenomen"

0
Mark van Bommel

Mark van Bommel: "Gek, maar ik heb extreem veel gescoord tegen Ajax"

0
Wout Weghorst

Wout Weghorst krijgt transferadvies: "Die stap moet hij maken"

0
Raakt Ajax toptalent nu al kwijt? "Bizar wat er voor haar belt"

Lasse Schöne vertelt: "Er was nooit echt sprake van een terugkeer"

'Ajax ziet ook stadion andere Eredivisionist als optie voor play-offs'

Ajax meldt slecht nieuws: Speler dit seizoen niet meer in actie

Lentin Goodijk legt vinger op zere plek bij Ajax: "Paniekaankoop"

Eenhoorn waarschuwt Ajax: "Ze zullen fans moeten teleurstellen"

"Ik heb altijd de droom gehad om met Ajax een prijs te pakken"
