Ceballos van Real Madrid naar Ajax? "Cruijff er heel erg mee bezig"
Mocht Ajax erin slagen om Dani Ceballos naar Amsterdam te halen, dan zou dat volgens Mike Verweij een schot in de roos zijn. De clubwatcher ziet in de middenvelder van Real Madrid precies het type speler waar de club naar op zoek is.
In de podcast Kick-off van De Telegraaf gaat Verweij in op de plannen van technisch directeur Jordi Cruijff, die de selectie een flinke kwaliteitsimpuls wil geven. "Als je dit soort spelers kan halen: onmiddellijk doen", stelt Verweij. "Het is wel de categorie waar Jordi Cruijff heel erg mee bezig is. Hij vindt dat er sowieso vijf of zes versterkingen moeten komen. Dat moeten wel spelers zijn die er onmiddellijk staan. Hij gaat proberen een team te formeren dat direct mee kan doen met de prijzen."
Ceballos, die bij Real Madrid nog vastligt tot medio 2027 en al meer dan tweehonderd officiële duels speelde voor de club, past volgens Verweij perfect in dat profiel. De Spanjaard moet één van de ervaren krachten worden die het jonge Ajax naar een hoger niveau tilt.
Volgens de journalist ligt daar ook de sleutel voor komend seizoen. "Ajax heeft in zijn (Cruijff) ogen heel veel jonge talenten", legt hij uit. "Daar moeten kanonnen om heen komen te staan. Dit zou voor de Eredivisie denk ik wel een geweldige attractie zijn."
De vraag blijft echter of Ajax in staat is om een speler van dat kaliber daadwerkelijk binnen te halen. Toch ziet Verweij kansen, mede door de naam van Cruijff. "Je moet je ook niet vergissen in de gunfactor die Jordi Cruijff heeft", zegt hij. "Het is toch een naam. Als hij iemand kan bewegen twee jaar te tekenen, één jaar te vlammen en daarna misschien nog een mooie stap te maken... Maar dat het geen goedkope jongen is, is wel duidelijk."
Ceballos van Real Madrid naar Ajax? "Cruijff er heel erg mee bezig"
Raakt Ajax toptalent nu al kwijt? "Bizar wat er voor haar belt"
Lasse Schöne vertelt: "Er was nooit echt sprake van een terugkeer"
'Ajax ziet ook stadion andere Eredivisionist als optie voor play-offs'
Ajax meldt slecht nieuws: Speler dit seizoen niet meer in actie
Lentin Goodijk legt vinger op zere plek bij Ajax: "Paniekaankoop"
Eenhoorn waarschuwt Ajax: "Ze zullen fans moeten teleurstellen"
"Ik heb altijd de droom gehad om met Ajax een prijs te pakken"
'Ajax heeft club uit Overijssel benaderd voor duels in play-offs'
Wout Weghorst weg bij Ajax? "Soms heb je wat andere types nodig"
Milan van Ewijk had bij Ajax kunnen voetballen: "Ze namen me niet"
Berghuis geprezen: "Prettig om naar zo'n aanvoerder te luisteren"
'Eredivisieclubs nemen afstand van NAC, Bredase club reageert'
Van Asten dolgelukkig na droomavond: "Zakte bijna door mijn benen"
Dubbelrol Cruijff onder vergrootglas: "Dat kan conflicteren"
Van der Leegte clashte met Van der Vaart: "Maakte haar helemaal af"
Menno Pot: "PSV wordt niet het Bayern München van Nederland"
'Ajax heeft concrete interesse in middenvelder van Real Madrid'
Telstar-speler naar Ajax? "Wil het liefst in Nederland blijven"
Ajax-supporters furieus tijdens oefenduel: "Reden voor ontslag"
VIDEO | Ajax gaat ook in oefenduel met FC Twente nipt onderuit
'Óscar García geeft duidelijk signaal af over toekomst bij Ajax'
'Voormalig Ajax-verdediger kan loopbaan vervolgen in Engeland'
Garcia geeft talenten de kans: Carrizo en Bounida in de basis
Godts vol lof: "Op zijn leeftijd zie je nog steeds de klasse"
Ajax krijgt transfertip: "Denk dat hij daar wel voor open staat"
Jordi Cruijff: "Daar doen we ook bij Ajax en Barcelona niet aan"
"Aan de reacties merk je dat het speciaal blijft, winnen bij Ajax"
'Mokio haalt woede eigen familie op de hals': "Het is pijnlijk"
Ajax nog in de race: zo worden alle Europese tickets verdeeld