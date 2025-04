Cedric Hatenboer brak niet door bij Ajax: "Overmars greep wel in"

Cedric Hatenboer maakte afgelopen winter een miljoenentransfer van Excelsior naar Anderlecht. De jonge middenvelder speelde in het verleden in de jeugd van Ajax, maar brak daar niet door.

Hatenboer speelde van 2015 tot 2018 op De Toekomst, maar een Legionellabacterie gooide roet in het eten. "Ik moet dat opgelopen hebben tijdens een jeugdtoernooi in Rusland waar ik slechte kip heb gegeten", blikt hij terug in Het Nieuwsblad. "Ik voelde het daarna tijdens een match tegen PSV. Geen energie meer. Naar mijn gevoel was ik dood. Zo’n acht maanden stond ik aan de kant. Ik was afgevallen, zag wat geel… Een zware antibioticakuur hielp me er weer bovenop."

Het lukte Hatenboer direct daarna niet meer om aan te sluiten. "De jeugd van Ajax ging toen twee keer per dag trainen. Dat kon ik na mijn herstel nog niet aan", legt hij uit. "Ik koos voor Sparta Rotterdam, maar sportief directeur Marc Overmars greep wel in. En dat bij een 13-jarige, hé. Hij regelde een soort van terugkoopclausule."

De inmiddels twintigjarige Rotterdammer stond voor een tweede termijn in Amsterdam. "Een jaar later kon ik effectief terug naar Ajax, maar ik moest naar een gastgezin. Tja, dan zou ik mijn gescheiden ouders bijna nooit meer zien", blikt hij terug. "Daar zei ik: Als ik dit doe en ik haal het niet, ga ik veel spijt hebben. Om gratis te zijn, tekende ik bij de amateurclub Alphense Boys."