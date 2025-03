Cedric Hatenboer terug naar Ajax? "Ik vind beide clubs mooi"

De overeenkomsten tussen Hatenboer en spelers als Wieffer en Schouten zijn snel gemaakt. De middenvelder zelf hoort deze vergelijkingen dan ook vaak terug. "Die vergelijking hoor ik dit seizoen heel vaak. Ik weet natuurlijk dat Wieffer vanaf hier naar Feyenoord is gegaan. Daar heeft hij langzaam zijn plekje veroverd, zich doorontwikkeld en uiteindelijk een mooie stap gemaakt. En tegen Schouten heb ik dit seizoen in de KNVB Beker nog gevoetbald. Echt een fantastische voetballer. Mooi dat ik met hen word vergeleken. Maar ik ben nog lang niet op dat niveau. Hopelijk in de toekomst", vertelt hij tegenover ELF Voetbal.

Met zijn verleden bij zowel Feyenoord als Ajax is de vraag welke club hij in de toekomst zou verkiezen een interessante. Zelf blijft Hatenboer diplomatiek over een mogelijke stap naar een van de Nederlandse topclubs. "Ik heb geen duidelijke voorkeur. Ik vond mijn tijd bij Ajax heel gaaf, onder meer vanwege buitenlandse toernooien. Dan zat je als elfjarige in een vijfsterrenhotel. Alles perfect geregeld. Bizar. Bij Feyenoord speelde ik in de coronaperiode, dus dat was minder. Ik houd de opties open. Beide clubs vind ik mooi. De toekomst zal uitwijzen of er ooit sprake van komt. Tactisch slim gezegd, hè? Haha."

Komende zomer zal het nog geen optie zijn, aangezien hij na dit seizoen naar Anderlecht vertrekt, zo werd eind januari bekend.