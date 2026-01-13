Cedric Hatenboer weet zijn schorsing na rode kaart tegen Ajax

Cedric Hatenboer is door de KNVB voor drie wedstrijden geschorst, waarvan één voorwaardelijk, na zijn rode kaart tegen Ajax. De middenvelder van Telstar werd kort na rust van het veld gestuurd na een overtreding op Youri Regeer.

Hatenboer, die deze maand op huurbasis overkwam van Anderlecht, maakte zondag zijn basisdebuut voor Telstar in de Eredivisie-hervatting tegen Ajax. Na 53 minuten greep scheidsrechter Jeroen Manschot in met een directe rode kaart, nadat Regeer geblesseerd raakte bij een harde overtreding.

Door de schorsing mist Hatenboer het bekerduel met Almere City FC en de competitiewedstrijd tegen zijn oude club Excelsior.