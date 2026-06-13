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Cedric van der Gun weg bij ADO Den Haag: "Dat zag hij niet zitten"

Bjorn
Cedric van der Gun
Cedric van der Gun Foto: © Pro Shots

Cedric van der Gun is vertrokken bij ADO Den Haag. De oud-speler van Ajax werd in de winter aangesteld als assistent-technisch manager, maar er is alweer een einde aan de samenwerking gekomen.

Van der Gun werd op 9 januari aangesteld bij de promovendus als de rechterhand van technisch directeur Mark Wotte. "De insteek was dat Van der Gun definitief toe zou treden tot de clubleiding. Dat komt er niet van", schrijft Joost Blaauwhof op de website van Voetbal International.

Het contract van Van der Gun liep op 1 juni af. "ADO kon met de oud-speler geen overeenstemming bereiken over de invulling van de functie in de toekomst. De club zou hem nog voorgesteld hebben om Academy Manager te worden, maar dat zag Van der Gun niet zitten. Die functie is inmiddels ook ingevuld door Maurice Hagebeuk", aldus Blaauwhof.

Wotte zou Van der Gun graag bij ADO Den Haag, dat als kampioen van de Keuken Kampioen Divisie is gepromoveerd naar de Eredivisie, houden. De twee hebben nog altijd warme banden. "De club zou nog overwegen om een functie te zoeken die bij Van der Gun past, maar voorlopig is de assistent-technisch manager alweer vertrokken", besluit Blaauwhof.

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