2026-04-23
De Johan Cruijff ArenA van Ajax
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
Cesc Fabregas oogst lof: "Como is op dit moment beter dan Ajax"

Cesc Fàbregas met de Como Cup Foto: © Pro Shots

Lyle Oldenstam heeft het in Italië uitstekend naar zijn zin bij Como. De talentvolle vleugelverdediger, die vorig jaar in augustus bij Ajax vertrok, leert veel bij de ploeg van trainer Cesc Fabregras. 

"Ik heb al een paar keer met het eerste meegetraind", vertelt hij in het maandblad ELF. "De eerste keren vond ik het super spannend, maar ik probeerde mijn hoofd koel te houden. Ik train onder Cesc Fabregas, dat blijft bijzonder. En ook tussen de spelers lopen grote namen rond, zoals Sergi Roberto. Ik kijk veel naar hem. Ik trek ook veel op met Jayden Addai", vervolgt Oldenstam over de voormalig AZ-aanvaller. 

Hij merkt bij Como een groot verschil ten opzichte van de werkwijze in Nederland. "Het viel meteen op hoe serieus ze in Italië bezig zijn met verdedigen. Met veel aandacht voor details. Verdedigers trainen vaak apart van middenvelders en aanvallers", onthult hij. "Er wordt veel meer zonder bal getraind. Daarnaast ligt de focus op kracht, dus ik breng veel tijd door in de gym", constateert Oldenstam.

"Dat begint vruchten af te werpen en is ook nodig, want ik speel hier tegen grotere voetballers dan bij Ajax", vervolgt de back, die van mening is dat hij een stap omhoog heeft gemaakt. "Ik denk dat Como op dit moment beter is dan Ajax. Ajax kan veel leren van Como op het gebied van verdedigen en ook van het positiespel. En de Serie A is een zwaardere competitie dan de Eredivisie." 

Takehiro Tomiyasu

Tomiyasu verklapt favoriete positie: "Bij Japan sta ik daar ook"

Urby Emanuelson

Urby Emanuelson helpt verdediger van Ajax: "Ik ben nog te lief"

