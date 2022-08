Geschreven door Jessica Westdijk 24 aug 2022 om 23:08

Eindelijk is het zover: alle ploegen die zich hebben geplaatst voor de groepsfase van de Champions League zijn bekend. Donderdagavond om 19.00 Nederlandse tijd wordt er geloot en weet Ajax wie de tegenstanders zijn. Hieronder vind je alle mogelijkheden.

Ajax is zelf ingedeeld in pot 1. Dat betekent dat we onder andere Champions League-winnaar Real Madrid en andere topploegen als Manchester City, Bayern München en PSG ontlopen. De tegenstanders gaan dus komen uit pot 2, 3 en 4.

Pot 2

In pot 2 vinden we maar liefst drie Engelse ploegen en drie Spaanse ploegen. De kans dat Ajax RB Leipzig treft, is van de mogelijke tegenstanders uit pot 2 het kleinst. Dat heeft te maken met een aantal beperkingen: ploegen uit hetzelfde land kunnen elkaar niet loten. Daardoor blijven er voor Manchester City en Real Madrid wat minder opties over, waardoor de kans groot is dat RB Leipzig aan een van die twee ploegen gekoppeld wordt.

Liverpool

Chelsea

FC Barcelona

Juventus

Atlético Madrid

Sevilla

RB Leipzig

Tottenham Hotspur

Pot 3

In pot 3 vinden we heel wat tegenstanders die Ajax afgelopen seizoen ook al tegenkwam. Er werd toen in de groepsfase gespeeld tegen Borussia Dortmund en Sporting CP en in de knock-outfase tegen Benfica. Mocht Ajax Shakhtar Donetsk treffen, dan zal het de uitwedstrijd spelen in Polen. De Oekraïnse voetbalcompetitie is ondanks de oorlog weer hervat, maar de Europese duels worden in Polen afgewerkt.

Borussia Dortmund

RB Salzburg

Shakhtar Donetsk

Internazionale

Napoli

Benfica

Sporting CP

Bayer Leverkusen

Pot 4

In pot 4 vinden we de laagst geklasseerde geplaatste teams en dat is dan ook vaak een mix van landen. Dit keer gaat pot 4 van Schotland tot Israël en van België tot Tsjechië.