Champions League-deelname gaat Ajax 'heel veel extra geld' kosten

Voormalig technisch directeur Sven Mislintat heeft bij Ajax een andere salarisstructuur ingevoerd waardoor het salaris van spelers afhankelijk is van het Europese toernooi waarin de club in actie komt. Dat betekent dat een aantal spelers meer geld gaan verdienen, ook de verhuurde spelers.

Momenteel staan er nog negen aankopen van Mislintat onder contract in Amsterdam. "Die aankopen van Mislintat hangen als een molensteen om de nek van Ajax. Dat gaat Ajax heel veel extra geld kosten", onthult Verweij in Kick-off van de Telegraaf. "Dat moeten de mensen echt even lezen."