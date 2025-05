Champions League Finale 2024: Borussia Dortmund vs Real Madrid

De Champions League finale van 2024 belooft een titanenstrijd te worden tussen Borussia Dortmund en Real Madrid. Deze clash, die plaatsvindt in het legendarische Wembley stadion in Londen op 1 juni, zal twee van de meest iconische clubs in Europa tegenover elkaar zetten.

De weg naar Wembley

Borussia Dortmund

Borussia Dortmund heeft een indrukwekkende campagne afgewerkt om zich te plaatsen voor de finale. In de groepsfase eindigden ze als tweede achter Paris Saint-Germain en wisten zij AC Milan en Newcastle United achter zich te houden.

In de achtste finales versloegen zij PSV Eindhoven. Na een 1-1 gelijkspel in Eindhoven wonnen Die Borussen de return in Dortmund met 2-0 dankzij doelpunten van Jadon Sancho en Marco Reus.

De kwartfinale tegen Atlético Madrid leek een zware dobber te worden na een 2-1 nederlaag in de heenwedstrijd in Madrid. Maar in een kolkend Signal Iduna Park draaide Dortmund de situatie volledig om met een klinkende 4-2 zege. Marcel Sabitzer was de grote man met twee assists en een treffer.

In de halve finales stuitte Dortmund weer op Paris Saint-Germain. Na een 1-0 overwinning in Dortmund leek de return in Parijs een zware opgave. Maar een doelpunt van Mats Hummels en een puike verdedigende prestatie bezorgen Dortmund een verrassende 1-0 overwinning en een plaats in de finale.

Statistieken Borussia Dortmund Champions League 2023/2024

Gespeeld: 12

Gewonnen: 7

Gelijk: 3

Verloren: 2

Doelpunten voor: 17

Doelpunten tegen: 9

Met deze indrukwekkende campagne heeft Borussia Dortmund zich voor het eerst sinds 2013 weten te plaatsen voor de Champions League finale. In Londen wacht nu de titanenstrijd met recordhouder Real Madrid.

Real Madrid

De Koninklijke uit Madrid heeft opnieuw bewezen waarom ze de meest succesvolle club zijn in de Champions League. Ze overleefden een zware groepsfase waarin ze het moesten opnemen tegen Napoli, Braga en Union Berlin.

In de achtste finales stuitten ze op het geduchte RB Leipzig. Na een 1-0 overwinning in de heenwedstrijd leek de return in Madrid een formaliteit. Maar Leipzig kwam furieus uit de startblokken en opende de score. Real moest alle zeilen bijzetten om uiteindelijk nog een 1-1 gelijkspel uit het vuur te slepen.

De kwartfinales tegen Manchester City werden een ware titanenstrijd. In een doelpuntrijke heenwedstrijd in Madrid eindigde het op 3-3. De terugwedstrijd op het veld van City was een slijtageslag. Na 120 minuten was het 1-1 en moesten er penalty’s genomen worden. In de penaltyserie was Lunin de grote man. Real won de strafschoppenserie met 3-4.

In de halve finale moest Real het opnemen tegen Bayern München. Na een 2-2 gelijkspel in de heenwedstrijd leek alles te zullen afhangen van de return. Maar op een memorabele Madrileense avond won Real met 2-1 van de club uit München, dankzij twee late goals van Joselu.

Statistieken Real Madrid Champions League 2023/2024

Gespeeld: 12

Gewonnen: 8

Gelijk: 4

Verloren: 0

Doelpunten voor: 26

Doelpunten tegen: 15

Zo bereikten de Koninklijken voor de 18e keer in hun rijke geschiedenis de Champions League finale, waar ze het gaan opnemen tegen Borussia Dortmund. Real Madrid bevestigt eens te meer waarom ze de meest succesvolle club ooit zijn in dit toernooi.

Marco Reus

De Champions League finale wordt de laatste wedstrijd van Marco Reus voor Borussia Dortmund. Na 12 seizoenen bij de club vertrekt de 34-jarige aanvallende middenvelder deze zomer.

Reus is een clubicoon voor Dortmund, waar hij sinds 2012 speelt nadat hij overkwam van Borussia Mönchengladbach. In totaal kwam hij tot 427 officiële wedstrijden voor Dortmund, waarin hij 169 doelpunten maakte en 118 assists gaf.

De laatste thuiswedstrijd van Reus in het Signal Iduna Park was een bijzonder moment. Hij scoorde op prachtige wijze en kreeg een publiekswissel en erehaag van zijn ploeggenoten als eerbetoon voor zijn geweldige Dortmund-carrière.

Hoewel Reus' contract doorliep tot 2024, heeft hij besloten na dit seizoen te vertrekken bij Dortmund. De Duitse topclub wil komende zomer schoon schip maken na een teleurstellend seizoen. Een terugkeer naar Mönchengladbach wordt gezien als een mogelijke optie voor Reus.

De Champions League finale tegen Real Madrid in Londen wordt dus het allerlaatste optreden van Reus in het geel-zwarte tenue van Borussia Dortmund. Een iconische speler die afscheid neemt op een van de grootste podia van het Europese voetbal.

Toni Kroos

De Duitse middenvelder Toni Kroos heeft aangekondigd dat hij na de aankomende Champions League-finale tegen Borussia Dortmund op 1 juni een punt zet achter zijn indrukwekkende carrière bij Real Madrid. De 34-jarige Kroos zal na het EK 2024 in zijn thuisland Duitsland ook stoppen als international.

De Champions League-finale op Wembley wordt dus de laatste wedstrijd op clubniveau voor de middenvelder die sinds 2014 het Real Madrid-shirt droeg. In die periode won hij maar liefst 21 prijzen met de Koninklijke, waaronder 4 Champions League-titels. Als Real Madrid de finale wint, kan Kroos een unieke prestatie behalen door als speler de Champions League 6 keer te winnen. Hij zou dan clubiconen als Paco Gento evenaren.

Kroos kondigde zijn afscheid aan in een emotionele brief aan de Real Madrid-fans waarin hij zijn dankbaarheid uitsprak voor de geweldige tijd bij "de grootste club ter wereld". Hij wil op het hoogste niveau stoppen en ziet de Champions League-finale als het perfecte moment om af te zwaaien.

Tijdens zijn laatste competitiewedstrijd in het Santiago Bernabéu tegen Real Betis op 25 mei werd Kroos al uitgebreid geëerd door de fans en zijn teamgenoten. De spelers vormden een erehaag voor de middenvelder en de supporters onthulden een speciaal spandoek voor hun geliefde nummer 8. Een zeer emotionele Kroos bedankte iedereen voor de prachtige hulde.

